Hrvatski pop pevač Toni Cetinski danima je u epicentru nezapamćenog skandala koji trese ceo region. Nakon što je u poslednjem trenutku, na šok i zaprepašćenje publike, otkazao osmomartovski koncert u dvorani Spens u Novom Sadu, pevač je doslovno ispario. Kako saznajemo, Cetinski je nakon sramnog poteza i teških optužbi na račun dvorane, da je ratnih devedesetih u njoj bio logor, odlučio da se potpuno izoluje - nikome se ne javlja na telefon, a panika i bes u njegovom timu dostižu vrhunac.

Najnoviji detalji ovog prvorazrednog estradnog i političkog skandala svedoče o potpunom rasulu i Tonijevom krajnje neprofesionalnom ponašanju prema ljudima s kojima godinama deli binu i hleb. Naime, kako tvrde dobro obavešteni izvori, pojedini njegovi saradnici za otkazivanje nastupa u Novom Sadu uopšte nisu saznali putem zvaničnih kanala, direktnog sastanka ili bar kratkog telefonskog poziva, već - surfujući po društvenim mrežama!



Dok su tehničari već uveliko razmatrali postavku opreme, a muzičari se pripremali za tonske probe i nastup, Toni je na svojim zvaničnim profilima objavio šokantno saopštenje o otkazivanju. Njegov tim je ostao u potpunom mraku i neverici, čitajući vest o sopstvenom propalom poslu preko ekrana pametnih telefona. Pokušaji da stupe u kontakt s pevačem i dobiju bilo kakvo logično objašnjenje bili su uzaludni. Cetinski je po objavi saopštenja odmah isključio sve linije komunikacije, doslovno se zazidao u tišinu i ni sa kim ne razgovara. Niko iz njegovog užeg kruga trenutno ne zna koji su njegovi dalji koraci.

Čitav haos je nastao kada je, samo nekoliko sati pre nego što je trebalo da izađe na binu 8. marta, Cetinski naprasno odlučio da bojkotuje novosadsku publiku. Kao razlog za ovaj skandalozni potez naveo je da je "upoznat s brojnim svedočanstvima ljudi za koje ta dvorana nosi teške uspomene iz ratnih devedesetih". Time je podlegao lažnim navodima pojedinih hrvatskih udruženja, koja su tvrdila da je novosadski Spens nakon okupacije Vukovara 1991. godine bio "logor za Hrvate".



Ovakva neistina izazvala je lavinu oštrih reakcija u Srbiji. Gradonačelnik Novog Sada Žarko Mićin momentalno se oglasio, najoštrije demantujući pevačeve izjave kao apsolutne laži i zlonamerno obmanjivanje javnosti. Mićin je podsetio da u Spensu nikada nije bilo nikakvog koncentracionog logora, već je on devedesetih služio kao prihvatni centar za izbeglice, mahom nesrećne Srbe iz Hrvatske koji su bežali spasavajući goli život.

Kakva su vaša prava: Kako da dobijete svoj novac

Udruženje potrošača Efektiva je objasnilo da oštećeni posetioci imaju pravo na povrat novca za plaćene karte u celosti (novac za kartu plus naplaćena provizija). Takođe, oni koji su zbog koncerta imali dodatne troškove (prevoz iz drugog grada, smeštaj) imaju pravo i na naknadu tih troškova.

- Uputite najpre pisani zahtev prodavcu karata, da vas obešteti u potpunosti. Ko ostane uskraćen za bilo šta od gorenavedenog, može pokrenuti potrošački spor i putem njega uspešno naplatiti svoje potraživanje. Nije ovde samo novac motiv, već i potreba da se nabeđene zvezde i organizatori s više poštovanja odnose prema svojoj publici - stoji u objavi.

Oni su pozvali na bojkot pevača Tonija Cetinskog, koji se neprofesionalno poneo prema publici, otkazavši koncert samo nekoliko sati pred njegov početak

