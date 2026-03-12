Slušaj vest

On je objavio crno belo fotografiju svog brata i napisao emotivne reči:

- Rođeno moje, počivaj u miru. Znaš da ćeš uvek biti u mom srcu.

Na ove njegove reči odmah se oglasila njegova kuma Andreana Čekić, koja je trenutno na odmoru van zemlje pa nije prisutna u Brestaču, gde su Darku saučešće izjavile brojne poznate ličnosti.

Lazić je na Instagramu obavestio sve i o mestu i vremen sahrane njegovog brata.

- Dragi prijatelji, drugari, kolege, poznanici, sutra u 14 sati na groblju u Brestaču će se održati opelo moj brata Dragana Lazića. Hvala u ime porodice Lazić - napisao je on u okviru crno bele fotografije brata.

Podsetimo, ekipa Kurira je od ranih jutarnjih sati ispred porodične kuće Lazića, gde su s eokupili prijatelji kako bi bili uz Draganovu porodicu. Pevač je spremio sve za sahranu, a za Kurir je ispričao kako su izgledali njegovi poslednji trenuci sa bratom. Njih dvojica su bili zajedno pre nego što se dogodila tragedija.

- Juče je bio mnogo lep dan! Smejali smo se, brat me je non- stop ljubio. Rekao mi je brate volim što se ovako družimo. Stali smo i do manastira. Nije skidao osmeh sa lica. Ja sam prvi otišao, a on je sa prijateljima, našim drugarima kasnije krenuo. Video sam da ih nema, to mi je bilo čudno. Drug me pozvao i jedva je izgovorio to što se desilo…

Ne mogu, verujte mi, srce će mi pući - rekao nam je Darko, koji nas je i pored velikog bola primio u svoj porodični dom i sa nama porazgovarao.

Uz Darka Lazić čitava estrada

Podsetimo, Brestač je prva došla Darkova bivša žena Ana Sević. Ubrzo su stigle brojne javne ličnosti među kojima su Sloba Vasić, Nadica Ademov, Aleksandra Prijović, Sloba i Jelena Radanović, Saša Kapor, Emir Habibović, Zorana Mićanović...

Gotovo svi su bili nemi od bola, i svima su na licu lile suze, a Darko je u jednom momentu izašao ispred medija i dao kratku i bolnu izjavu.

