Voditeljka igre na sreću "Loto" i vremenske prognoze na televiziji Prva, Marina Matijević, juče je postala majka po drugi put i na svet donela devojčicu. Čestitke ne prestaju da pristižu sa svih strana, a javnost je posebno iznenađena jer niko nije znao da je trudna.

Marina je uspela da privatnost tokom trudnoće sačuva od medija i društvenih mreža – nikada nije objavljivala fotografije sa trudničkim stomakom. Sada, međutim, stižu najlepše vesti: porodica Matijević bogatija je za još jednu članicu.

Vest o porođaju Marina je podelila na Instagramu, uz objave čestitki koje je od juče dobijala od prijatelja, kolega i fanova, kojima je sa radošću saopštila srećne vesti.

2024. godine dobila ćerku Teodoru.

Nakon što se u krajem 2024. godine porodila javnost je imala prilike da je vidi tek godinu dana kasnije. Ona je zajedno sa Sanjom Kužet bila a koncertu Mirze Selimovića koji se održao u novembru 2025. godine

Povlačim se kako bih i ja uživala u svom dobitku - svojoj sedmici

Podsetimo, Marina Matijević se poslednji put pojavila na malim ekranima krajem avgusta, kada se u programu uživo emotivno oprostila od vernih gledalaca.

- A sada dragi moji Loto igrači, došlo je vreme da se pozdravimo. Od mene, za narednih nekoliko meseci, toliko. Povlačim se kako bih i ja uživala u svom dobitku - svojoj sedmici. Vidimo se nakon porodiljskog bolovanja - poručila je Marina tada, najavljujući svoje povlačenje iz javnosti kako bi se posvetila majčinstvu.