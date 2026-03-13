Slušaj vest

Reper Igor Todorović, poznatiji kao Ajs Nigrutin, postao je zaštitno lice rizli za motanje koje se ovih dana mogu pronaći u prodaji širom Srbije. Njegov lik odnedavno se nalazi na pakovanjima ovog proizvoda, što je izazvalo veliku pažnju kako među fanovima rep muzike, tako i među potrošačima koji su navikli na klasičan izgled ambalaže.

Poznat po autentičnom stilu, britkom humoru i dugogodišnjoj karijeri na regionalnoj hip-hop sceni, Ajs Nigrutin je ovim potezom još jednom pokazao da ostaje veran imidžu koji ga prati godinama. Saradnja sa brendom rizli deluje kao logičan nastavak njegovog prepoznatljivog urbanog identiteta, pa mnogi smatraju da je upravo on idealan izbor za lice ovog proizvoda.

Reper Ajs Nigrutin zaštitno lice za rizle Izvor: Kurir

Na pakovanjima koja su već stigla na kioske i u prodavnice širom zemlje jasno se vidi ilustracija repera, sa njegovim prepoznatljivim stilom i estetikom koja podseća na grafiti i hip-hop kulturu. Upravo taj vizuelni identitet dodatno je privukao pažnju mlađe publike, ali i onih koji godinama prate rad popularnog muzičara.

Iako je poznat po hitovima koji su obeležili domaću rep scenu, Ajs Nigrutin je tokom karijere često bio i simbol specifičnog životnog stila i kulture koja je neraskidivo povezana sa hip-hop pokretom. Zbog toga mnogi smatraju da ova saradnja nije iznenađenje, već svojevrsna potvrda njegovog statusa jedne od najprepoznatljivijih figura domaćeg repa.

