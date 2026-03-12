Slušaj vest

Tokom pauze, Darkova bivša supruga Ana Sević primila je telefonski poziv koji joj je srušio svet, nakon čega je briznula u neutešan plač.

Kolege su odmah pritrčale da je uteše, ali vidno potresena i slomljena, ona nije mogla da dođe do reči. Nakon nekoliko minuta teške agonije, Ana je morala da napusti Grandov studio.

1/5 Vidi galeriju Rođeni brat pevača Darka Lazića, Dragan Lazić, stradao je juče, 11. marta, u saobraćajnoj nesreći na putu Valjevo-Šabac Foto: Damir Dervišagić, Ilija Ilić

Ana Sević dobila informaciju tokom snimanja

Njen kolega, voditelj Milan Mitrović, svedočio je ovim jezivim scenama i jedva je smogao snage da sa knedlom u grlu nastavi svoj posao pred kamerama.

– Nekako sam uspeo da završim posao. Samo sam u jednom momentu video Anu kako plače i izbezumio sam se, odmah sam prišao da vidim šta se dešava, ona nije mogla ni da progovori – ispričao je Milan Mitrović, dodajući da mu je izuzetno teško palo da bude nasmejan nakon ovakve tragedije.

1/5 Vidi galeriju Dragan Lazić Foto: Drustvene Mreže, Vladimir Sporcic/news1, Vladimir Sporcic/news1

Iza sebe ostavio ženu i dve ćerke

Podsetimo, nastradali Dragan Lazić iza sebe je ostavio suprugu, sa kojom je imao bajkovit brak, i dve ćerkice. Tuga je još veća s obzirom na to da se Darko tek vratio sa Maldiva i da je neposredno pre nesreće bio na ručku sa bratom.

Kako se saznaje, Darko se onesvestio kada su mu saopštili najgoru moguću vest, a u prvoj izjavi nakon tragedije je, jedva stojeći na nogama, izgovorio: "Izgubio sam pola sebe, svog najrođenijeg".

Ko je podrška porodici Lazić u najtežim trenucima pročitajte na ovom linku

Od čega se ne odvaja Darko nakon smrti brata pročitajte ovde

Majka i udovica Dragana Lazića grle se u suzama Izvor: Kurir

grand / online

Pogledajte dodatni snimak: