"VIDEO SAM JE KAKO PLAČE I IZBEZUMIO SAM SE" Evo kako je Ana Sević saznala da je Dragan nastradao: Nije mogla ni reč da progovori
Tragična vest o stravičnoj saobraćajnoj nesreći u kojoj je poginuo Dragan Lazić (32), rođeni brat pevača Darka Lazića, zatekla je Anu Sević na snimanju "Zvezda Granda".
Tokom pauze, Darkova bivša supruga Ana Sević primila je telefonski poziv koji joj je srušio svet, nakon čega je briznula u neutešan plač.
Kolege su odmah pritrčale da je uteše, ali vidno potresena i slomljena, ona nije mogla da dođe do reči. Nakon nekoliko minuta teške agonije, Ana je morala da napusti Grandov studio.
Ana Sević dobila informaciju tokom snimanja
Njen kolega, voditelj Milan Mitrović, svedočio je ovim jezivim scenama i jedva je smogao snage da sa knedlom u grlu nastavi svoj posao pred kamerama.
– Nekako sam uspeo da završim posao. Samo sam u jednom momentu video Anu kako plače i izbezumio sam se, odmah sam prišao da vidim šta se dešava, ona nije mogla ni da progovori – ispričao je Milan Mitrović, dodajući da mu je izuzetno teško palo da bude nasmejan nakon ovakve tragedije.
Iza sebe ostavio ženu i dve ćerke
Podsetimo, nastradali Dragan Lazić iza sebe je ostavio suprugu, sa kojom je imao bajkovit brak, i dve ćerkice. Tuga je još veća s obzirom na to da se Darko tek vratio sa Maldiva i da je neposredno pre nesreće bio na ručku sa bratom.
Kako se saznaje, Darko se onesvestio kada su mu saopštili najgoru moguću vest, a u prvoj izjavi nakon tragedije je, jedva stojeći na nogama, izgovorio: "Izgubio sam pola sebe, svog najrođenijeg".
