Pevačica Ivana Šašić upravo je stigla u Brestač kako bi pružila podršku kolegi i prijatelju Darku Laziću nakon tragične smrti njegovog brata, Dragana, koji je juče izgubio život u saobraćajnoj nesreći.

Estrada uz Darka Lazića

Vidno potresena, Ivana je došla do porodične kuće Lazića kako bi zagrljajem i rečima utehe pružila podršku prijatelju u jednom od najtežih trenutaka u njegovom životu.

Tokom dana u Brestač pristižu i brojne kolege sa estrade koje žele lično da izjave saučešće i pokažu da Darko u ovim bolnim trenucima nije sam. Nešto kasnije stigla je i pevačica Biljana Sečivanović. Foto: Nemanja Nikolić

Atmosfera u selu bila je tiha i dostojanstvena, dok su se prijatelji, rodbina i saradnici okupljali kako bi zajedno podelili tugu sa porodicom Lazić. Mnogi muzičari i javne ličnosti dolaze da odaju poštu preminulom i upute poslednji pozdrav, ali i da još jednom pokažu koliko su podrška i zajedništvo među kolegama važni u najtežim životnim trenucima.

Pokazao stepen poštovanja prema predstavnicima medija

I pored teške porodične tragedije, Darko Lazić pokazao je veliki stepen poštovanja prema predstavnicima medija koji izveštavaju ispred njegove porodične kuće u Brestaču.

Naime, jedan od porodičnih prijatelja povremeno obilazi okupljene novinare i fotoreportere, raspitujući se da li im je potrebno nešto od hrane ili pića dok čekaju i prate dešavanja. Ovaj gest mnogi su doživeli kao znak zahvalnosti i poštovanja prema ljudima koji profesionalno obavljaju svoj posao u ovako osetljivom trenutku.

Interesantno je i to da je mladić koji je poslužio novinare bio u koloni motorista u kojoj se nalazio i Dragan Lazić u trenutku kada je došlo do tragične nesreće u kojoj je on juče izgubio život. Upravo zbog toga, ovaj događaj dodatno je potresao sve koji su bili deo tog dana, ali i ljude iz okruženja porodice Lazić koji su se odmah okupili da pruže podršku.

Telo stiže danas

Rođeni brat pevača Darka Lazića, Dragan Lazić, poginuo je u saobraćajnoj nesreći, koja se dogodila 11. marta u popodnevnim časovima u blizini Šapca

Kako smo saznali, telo pevača Dragana Lazića danas će biti dopremljeno u njegovo rodno mesto Brestač.

Prema dostupnim informacijama, posmrtni ostaci stižu danas oko 16 časova, kada će porodica i najbliži dočekati telo. Vest o tragediji duboko je potresla porodicu, prijatelje i meštane koji se pripremaju da odaju poslednju počast.

