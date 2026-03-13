Slušaj vest

Edita Malovčić, ćerka poznatog folk pevača Kemala Malovčića, poznata je pod umetničkim imenom Madita. U Nemačkoj i Austriji se proslavila u seriji "Mesto zločina", a osim glumačke ostvarila je zavidnu muzičku karijeru.

Ona je jednom prilikom progovorila o odnosu sa ocem i otkriva da je on nikad nije savetovao o karijeri.

- Ne znam da li se on raduje što sam odlučila da život posvetim muzici. Mislim da je želeo da njegova deca sama rastu. Sve stvari s njim su negativne, neke čak rešavamo i preko suda - ispričala je svojevremeno Madita, ne želeći da otkriva sve detalje ove porodične svađe.

Foto: Printscreen

Rođena je u Beču i malo ko zna da joj je Kemal otac.

"Smešno im je kada čuju šta peva"

- U Austriji to nikoga ne interesuje, jedino im je smešno kad čuju šta peva i čude se kako nemamo ništa zajedničko. Jedino što nas spaja je to što ličim na njega i što sam od njega nasledila talenat za pevanje - navodi Madita.

Iako ima dosta posla u Austriji i Nemačkoj, ne propušta priliku da u slobodno vreme obilazi zemlje bivše Jugoslavije. Na očeve koncerte ne ide nikada, a kao svog muzičkog heroja navodi Ramba Amadeusa.

Foto: Youtube

- Kada bih mogla da snimim duet s nekim, svakako bi moj izbor bio Rambo Amadeus jer je neverovatan umetnik. Što se mene tiče, najbolji je! - kaže ova pevačica.

Naslednici žive u Beču

Podsetimo, Kemal, koji je svojevremeno rešio da proda svoju imovinu, jednom prilikom je govorio o svojoj deci.

Foto: Printscreen/Youtube

- Deca neće da nastave da se bave mojim poslom. Žive u Beču, završili su razne škole. Najstariji sin završio je školu za IT stručnjaka, ćerka se bavi glumom, snimila je dva albuma, ali je odlučila da privremeno napusti pevanje. Drugi sin studira, dok je treći završio trgovačku školu i on je šef Špara u Austriji - poručio Malovčić, koji se rado priseća starih vremena kada je uspeo za veče sa kolegama da zaradi i do 100.000 maraka.

Kurir/Blic