Dan nakon teške saobraćajne nesreće u kojoj je život izgubio Dragan Lazić, rođeni brat pevača Darka Lazića, porodica Lazić suočava se sa jednim od najtežih trenutaka u životu, pripremajući se da isprati svog najmilijeg na večni počinak. Njegov iznenadni odlazak ostavio je veliku tugu i prazninu među najbližima.

Od tragičnih vesti ne mogu da se oporave majka Branka, brat Darko, kao ni Draganova supruga Ivana, sa kojom je imao dve ćerkice.

Danas je u Šapcu završena obdukcija Dragana Lazića, a porodica bi uskoro trebalo da preuzme njegovo telo kako bi sutra bio sahranjen u rodnom Brestaču. Kako je ranije najavljeno, opelo će početi u 14 časova na lokalnom groblju.

Foto: Damir Dervišagić, Ana Paunković, Kurir

Porodica Lazić tamo ima porodičnu grobnicu, u kojoj počiva i Darkov otac, Milan Lazić, koji je preminuo 2021. godine nakon komplikacija posle operacije želuca.

Majka Branka zajecala kad je videla umrlicu sina

Neopisiva tuga nadvila se nad porodicom Lazić dok su u dvorištu obavljane poslednje pripreme za ispraćaj sina na večni počinak. U tim najtežim trenucima, majci Darka i Dragana Lazića, Branki, iznenada je pozlilo. Bol koja razdire majčino srce postala je preteška da je izdrži.

Dok su suze tekle niz njeno lice, snajka Katarina i porodična prijateljica pritrčale su da joj pomognu. Umivale su je vodom i pokušavale da je pridignu, dok je dvorištem odzvanjao njen jecaj koji para srce svakome ko ga čuje.

“Jao, lepi moj, mili moj…”, ponavljala je neutešna majka kroz suze, dozivajući sina čiji odlazak nijedna majka ne može da prihvati. Te reči, izgovorene iz dubine majčinske ljubavi i bola, odzvanjale su među okupljenima koji su nemo posmatrali prizor koji nikoga nije ostavio ravnodušnim.

Porodica, prijatelji i komšije okupili su se da pruže podršku u trenucima kada je bol veća od svake reči. U tišini i suzama, svi su svedočili najtežem trenutku za jednu majku trenutku kada se oprašta od svog deteta.

Tuga, ljubav i sećanja mešali su se u dvorištu porodične kuće, gde je svaki pogled i svaka suza govorila isto – da je gubitak deteta rana koja nikada ne zarasta.

Telo stiže danas

Rođeni brat pevača Darka Lazića, Dragan Lazić, poginuo je u saobraćajnoj nesreći, koja se dogodila 11. marta u popodnevnim časovima u blizini Šapca

Kako smo saznali, telo pevača Dragana Lazića danas će biti dopremljeno u njegovo rodno mesto Brestač.

Prema dostupnim informacijama, posmrtni ostaci stižu danas oko 16 časova, kada će porodica i najbliži dočekati telo. Vest o tragediji duboko je potresla porodicu, prijatelje i meštane koji se pripremaju da odaju poslednju počast.

Tuga u Brestaču: