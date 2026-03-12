Slušaj vest

Telo pokojnog Dragana Lazića rođenog brata Darka Lazića, dovezeno je u porodičnu kuću, gde će se porodica i prijatelji oprostiti od njega.

Malo pre toga, pred kuću je došao sveštenik, držeći u ruci krst, dok je pored njega žena nosila plamen sveće.

1/17 Vidi galeriju Telo pokojnog Dragana Lazića rođenog brata Darka Lazića, stiglo je u porodičnu kuću, gde će se porodica i prijatelji oprostiti od njega Foto: Nemanja Nikolić

Plač se začuo preko celog dvorišta dok su se članovi porodice i najbliži prijatelji okupljali kako bi se oprostili. Tuga je bila gotovo opipljiva, svaka suza i svaki uzdah svedočili su o nenadoknadivom gubitku koji je pogodio porodicu.

Pogledajte potresan prizor:

Telo pokojnog Dragana Lazića stiglo je u porodičnu kuću Izvor: Kurir televizija

Posebno potresan prizor bio je trenutak kada se slomila majka Branka Lazić, koja nije mogla da zaustavi suze, dok su je članovi porodice pridržavali i pokušavali da joj pruže makar trunku utehe. U jednom momentu stigla je i Hitna pomoć.

U porodičnom domu, u kojem su se nekada čuli smeh i radost, sada vladaju bol i teška tuga zbog prerano ugašenog života koji je iza sebe ostavio veliku prazninu.

Uz Darka Lazića čitava estrada

Podsetimo, u Darkov porodični dom u Brestaču juče su stigle brojne javne ličnosti kako bi neutešnoj porodici pružile podršku i utehu. Među prvima su došli Sloba Vasić, Nadica Ademov, Aleksandra Prijović, kao i Sloba Radanović i njegova supruga Jelena Radanović.

Gotovo svi prisutni bili su nemi od bola, a suze su se mogle videti na licima mnogih. U jednom trenutku, Darko je izašao pred medije i dao kratku, ali potresnu izjavu.

1/5 Vidi galeriju Rođeni brat pevača Darka Lazića, Dragan Lazić, stradao je juče, 11. marta, u saobraćajnoj nesreći na putu Valjevo-Šabac Foto: Damir Dervišagić, Ilija Ilić

– Biću jako kratak, neću mnogo da pričam. Ne znam šta bih vam rekao… Izgubio sam pola sebe i svog života.

Vidno slomljen, kroz suze je dodao:

– Izgubio sam veliki deo sebe, sve mi je ovo jako teško palo. Samo vas molim za malo razumevanja. Hvala vam što ste došli. Nemam više ni snage, ni reči, ni suza. Izgubio sam pola sebe, pola svog života, pola svog srca – svog najrođenijeg. To nikome ne bih poželeo. Oprostite mi i nemojte mi ništa zameriti.

Dok je govorio, Darka su pridržavali kolega Sloba Vasić i još jedan blizak prijatelj, pokušavajući da mu pruže podršku u jednom od najtežih trenutaka u njegovom životu.

Mladen Mijatović otkrio nove detalje nesreće

Kako je saopštio Mladen Mijatović, utvrđeno je da Dragan Lazić nije posedovao odgovarajuću kategoriju vozačke dozvole za upravljanje motociklom. Takođe, potvrđeno je da vozač automobila nije bio pod dejstvom alkohola.

Pogledajte kako izgleda mesto nesreće:

1/16 Vidi galeriju Mesto nesreće gde je stradao Dragan Lazić, jutro posle Foto: Kurir

- Istragom je utvrđeno da vozač automobila u trenutku nesreće nije bio pod dejstvom alkohola. Takođe, utvrđeno je da je vozač motocikla posedovao vozačku dozvolu za upravljanje motociklom do 50 kubika, ali nije imao kategoriju za vožnju motocikla kubikaže 1000 cm3. Tokom daljeg sudskog procesa i istrage tokom veštačenja trebalo bi da budu preciznoi utvrđeene brzine kretanja automobila i motocikla neposredno pre saobraćajne nezgode i sudara, kao i da li je vozač automobila koristio pokazivače pravca prilikom skretanja sa glavnog puta na sporedni put. Tokom dalje istrage trebalo bi da budu utvrđene ostale okolnosti koje su uticale da se dogodi saobraćajna nezgoda sa tragičnim posledicama - saopštio je reporter TV Pink Mladen Mijatović na svom profilu na Instagramu.