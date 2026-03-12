Slušaj vest

Pevač Sloba Vasić ne odvaja se od Darka Lazića nakon strašne tragedije koja je danas, 11. marta, zadesila njegovu porodicu.

Vasić je sve vreme uz kolegu i prijatelja, a sinoć ga je izveo i iz kuće kada se obratio medijima.

Sloba se potom oprostio od Darkovog brata, Dragana Lazića, potresnim rečima, te je na Instagramu objavio fotografiju i napisao:

Sloba Vasić se oprostio od brata Darka Lazića Foto: Printscreen

– Prerano si nas ostavio, Draganče moj, uvek nasmejani. Pre samo dva, tri dana pričali smo Darko, ti i ja o motorima i svemu... Uf - istakao je on, te dodao:

– Kako mi je teško da kucam ovo, a da znam da te više nema među nama. Teško ćemo se ikada pomiriti sa tom prokletom činjenicom. Počivaj u miru i pozdravi nam Milana, lepi moj – napisao je on i dodao emotikon slomljenog srca i goluba.

Darko Lazić kroz suze o smrti brata

- Biću jako kratak, neću puno da pričam, ne znam ni šta da vam kažem. Kao da sam izgubio deo sebe, sve mi je ovo jako teško palo - jecajući nam je rekao i dodao:

- Hvala vam što ste došli, molim vas za malo razumevanja, nemam snage ni reči ni suza, moram da se vratim u kuću. Izgubio sam pola sebe, pola svog srca. Ne mogu više da pričam, nemojte mi ništa zameriti - zaključio je za Kurir.

