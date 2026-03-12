"PRIČALI SMO PRE SAMO DVA, TRI DANA, DRAGANČE MOJ NASMEJANI" Sloba Vasić rasplakao člitav svet potresnim pozdravom od pokojnog Lazića (FOTO)
Pevač Sloba Vasić ne odvaja se od Darka Lazića nakon strašne tragedije koja je danas, 11. marta, zadesila njegovu porodicu.
Vasić je sve vreme uz kolegu i prijatelja, a sinoć ga je izveo i iz kuće kada se obratio medijima.
Sloba se potom oprostio od Darkovog brata, Dragana Lazića, potresnim rečima, te je na Instagramu objavio fotografiju i napisao:
– Prerano si nas ostavio, Draganče moj, uvek nasmejani. Pre samo dva, tri dana pričali smo Darko, ti i ja o motorima i svemu... Uf - istakao je on, te dodao:
– Kako mi je teško da kucam ovo, a da znam da te više nema među nama. Teško ćemo se ikada pomiriti sa tom prokletom činjenicom. Počivaj u miru i pozdravi nam Milana, lepi moj – napisao je on i dodao emotikon slomljenog srca i goluba.
Darko Lazić kroz suze o smrti brata
- Biću jako kratak, neću puno da pričam, ne znam ni šta da vam kažem. Kao da sam izgubio deo sebe, sve mi je ovo jako teško palo - jecajući nam je rekao i dodao:
- Hvala vam što ste došli, molim vas za malo razumevanja, nemam snage ni reči ni suza, moram da se vratim u kuću. Izgubio sam pola sebe, pola svog srca. Ne mogu više da pričam, nemojte mi ništa zameriti - zaključio je za Kurir.
Pogledajte dodatni snimak: