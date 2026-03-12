Slušaj vest

Pevačica Ana Sević vest o smrti Dragana Lazića, rođenog brata pevača Darka Lazića, primila je juče tokom snimanja emisije "Zvezde Granda".

Čim je saznala za tragediju, Ana je napustila studio i uputila se ka Brestaču kako bi bila uz svog bivšeg supruga i njegovu porodicu u ovim teškim trenucima.

Iako se do sada nije javno obraćala javnosti povodom ove tragedije, pevačica je sve vreme pružala podršku porodici Lazić. Danas je, međutim, na Instagramu podelila emotivnu objavu posvećenu pokojnom Draganu.

Ana Sević se oglasila
Foto: Printscreen

- Počivaj u miru... U mislima i sećanjima - napisala je Ana Sević uz crno-belu fotografiju pokojnog Dragana Lazić, Darkovog rođenog brata.

Pokazao stepen poštovanja prema predstavnicima medija

I pored teške porodične tragedije, Darko Lazić pokazao je veliki stepen poštovanja prema predstavnicima medija koji izveštavaju ispred njegove porodične kuće u Brestaču.

Naime, jedan od porodičnih prijatelja povremeno obilazi okupljene novinare i fotoreportere, raspitujući se da li im je potrebno nešto od hrane ili pića dok čekaju i prate dešavanja. Ovaj gest mnogi su doživeli kao znak zahvalnosti i poštovanja prema ljudima koji profesionalno obavljaju svoj posao u ovako osetljivom trenutku.

Darko Lazić drži sliku poginulog brata i ponavlja njegovo ime Foto: Kurir

Interesantno je i to da je mladić koji je poslužio novinare bio u koloni motorista u kojoj se nalazio i Dragan Lazić u trenutku kada je došlo do tragične nesreće u kojoj je on juče izgubio život. Upravo zbog toga, ovaj događaj dodatno je potresao sve koji su bili deo tog dana, ali i ljude iz okruženja porodice Lazić koji su se odmah okupili da pruže podršku.

Telo stiže danas

Rođeni brat pevača Darka Lazića, Dragan Lazić, poginuo je u saobraćajnoj nesreći, koja se dogodila 11. marta u popodnevnim časovima u blizini Šapca

Kako smo saznali, telo pevača Dragana Lazića danas će biti dopremljeno u njegovo rodno mesto Brestač.

Mesto nesreće gde je stradao Dragan Lazić, jutro posle Foto: Kurir

Prema dostupnim informacijama, posmrtni ostaci stižu danas oko 19 časova, kada će porodica i najbliži dočekati telo. Vest o tragediji duboko je potresla porodicu, prijatelje i meštane koji se pripremaju da odaju poslednju počast.

Ko je podrška porodici Lazić u najtežim trenucima pročitajte na ovom linku

Od čega se ne odvaja Darko nakon smrti brata pročitajte ovde

Ne propustiteStarsPORODICA SE SPREMA ZA POSLEDNJI OPROŠTAJ: Ovde će biti sahranjen brat Darka Lazića (FOTO)
Dragan Lazić.jpg
StarsESTRADA U SUZAMA: Ove pevačice došle da pruže podršku Darku Laziću u najtežim trenucima (VIDEO)
Darko Lazić Poginuo brat Darka Lazića Dragan Lazić Brestać (1).jpeg
Stars"VIDEO SAM JE KAKO PLAČE I IZBEZUMIO SAM SE" Evo kako je Ana Sević saznala da je Dragan nastradao: Nije mogla ni reč da progovori
Ana Sević plače kao kiša
Stars"ROĐENO MOJE, ZNAŠ DA ĆEŠ UVEK BITI U MOM SRCU" Darko Lazić potresnim rečima se oprostio od rođenog brata Dragana
Darko Lazić Poginuo brat Darka Lazića Dragan Lazić Brestać (1).jpeg

Tužne scene u Brestaču:

Drako Lazić nosi sliku brata Izvor: Kurir