Pevačica Ana Sević vest o smrti Dragana Lazića, rođenog brata pevača Darka Lazića, primila je juče tokom snimanja emisije "Zvezde Granda".

Čim je saznala za tragediju, Ana je napustila studio i uputila se ka Brestaču kako bi bila uz svog bivšeg supruga i njegovu porodicu u ovim teškim trenucima.

Iako se do sada nije javno obraćala javnosti povodom ove tragedije, pevačica je sve vreme pružala podršku porodici Lazić. Danas je, međutim, na Instagramu podelila emotivnu objavu posvećenu pokojnom Draganu.

- Počivaj u miru... U mislima i sećanjima - napisala je Ana Sević uz crno-belu fotografiju pokojnog Dragana Lazić, Darkovog rođenog brata.

Pokazao stepen poštovanja prema predstavnicima medija

I pored teške porodične tragedije, Darko Lazić pokazao je veliki stepen poštovanja prema predstavnicima medija koji izveštavaju ispred njegove porodične kuće u Brestaču.

Naime, jedan od porodičnih prijatelja povremeno obilazi okupljene novinare i fotoreportere, raspitujući se da li im je potrebno nešto od hrane ili pića dok čekaju i prate dešavanja. Ovaj gest mnogi su doživeli kao znak zahvalnosti i poštovanja prema ljudima koji profesionalno obavljaju svoj posao u ovako osetljivom trenutku.

Interesantno je i to da je mladić koji je poslužio novinare bio u koloni motorista u kojoj se nalazio i Dragan Lazić u trenutku kada je došlo do tragične nesreće u kojoj je on juče izgubio život. Upravo zbog toga, ovaj događaj dodatno je potresao sve koji su bili deo tog dana, ali i ljude iz okruženja porodice Lazić koji su se odmah okupili da pruže podršku.

Telo stiže danas

Rođeni brat pevača Darka Lazića, Dragan Lazić, poginuo je u saobraćajnoj nesreći, koja se dogodila 11. marta u popodnevnim časovima u blizini Šapca

Kako smo saznali, telo pevača Dragana Lazića danas će biti dopremljeno u njegovo rodno mesto Brestač.

Prema dostupnim informacijama, posmrtni ostaci stižu danas oko 19 časova, kada će porodica i najbliži dočekati telo. Vest o tragediji duboko je potresla porodicu, prijatelje i meštane koji se pripremaju da odaju poslednju počast.

Tužne scene u Brestaču: