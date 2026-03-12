"LJUTA SAM, OBEĆAO SI MI... " Pevačica slomljena zbog smrti Dragana Lazića, javno podelila sve što joj na duši: "Molila sam te, pretila ti..." (FOTO)
Dan nakon teške saobraćajne nesreće u kojoj je život izgubio Dragan Lazić, rođeni brat pevača Darka Lazića, porodica Lazić suočava se sa jednim od najtežih trenutaka u životu, pripremajući se da isprati svog najmilijeg na večni počinak. Njegov iznenadni odlazak ostavio je veliku tugu i prazninu među najbližima.
Od tragičnih vesti ne mogu da se oporave majka Branka, brat Darko, Draganova supruga Ivana, sa kojom je imao dve ćerkice, a ni njegovi prijatelji.
Potresnim rečima se oprostila i Draganova koleginica, Branka Milošević koja je podelila njihovu zajedničku fotografiju.
Dragan i Branka su bili dobri prijatelji, a vest o njegovoj pogibiji jako je teško podnela.
Estrada uz Darka Lazića:
- Majmune .Rekao si da te tako ne zovem jer je majmun od tebe pametniji, a rekla sam ti, govorila, molila, pretila... Voleli smo se, grlili, svađali, mrzeli, podržavali... Bili kao nokat i prst, a ponekad daleki kao dva univerzuma. Idiote,ljuta sam, znaš kada sam ja ljuta. Znam da ne voliš kada sam ljuta, da onda ne možeš ti da se smeješ, jer te ja mračnim, i da to osećaš iako tebi ništa ni ne kažem. Budalo,uvek sam ti govorila, Bog ti dao sve,pamet ti oduzeo...Toliko sam ljuta. Nije ovako trebalo, obećao si mi da si vodootporan, da na nas neće ništa,da smo neuništivi.Toliko sam ljuta - napisala je ona.
Telo stiže danas
Rođeni brat pevača Darka Lazića, Dragan Lazić, poginuo je u saobraćajnoj nesreći, koja se dogodila 11. marta u popodnevnim časovima u blizini Šapca
Kako smo saznali, telo pevača Dragana Lazića danas će biti dopremljeno u njegovo rodno mesto Brestač.
Prema dostupnim informacijama, posmrtni ostaci stižu danas oko 16 časova, kada će porodica i najbliži dočekati telo. Vest o tragediji duboko je potresla porodicu, prijatelje i meštane koji se pripremaju da odaju poslednju počast.
