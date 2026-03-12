- Majmune .Rekao si da te tako ne zovem jer je majmun od tebe pametniji, a rekla sam ti, govorila, molila, pretila... Voleli smo se, grlili, svađali, mrzeli, podržavali... Bili kao nokat i prst, a ponekad daleki kao dva univerzuma. Idiote,ljuta sam, znaš kada sam ja ljuta. Znam da ne voliš kada sam ljuta, da onda ne možeš ti da se smeješ, jer te ja mračnim, i da to osećaš iako tebi ništa ni ne kažem. Budalo,uvek sam ti govorila, Bog ti dao sve,pamet ti oduzeo...Toliko sam ljuta. Nije ovako trebalo, obećao si mi da si vodootporan, da na nas neće ništa,da smo neuništivi.Toliko sam ljuta - napisala je ona.