Pevačica Ilda Šaulić stigla je u Brestač kako bi porodici Lazić pružila utehu nakon što je Dragan Lazić tragično nastradao.

Ona je vidno uznemirena stala ispred Darka koji joj je uplakan pao u zagrljaj. Podsećamo, telo pokojnika stiže u porodični dom oko 19h.

Pokazao stepen poštovanja prema predstavnicima medija

I pored teške porodične tragedije, Darko Lazić pokazao je veliki stepen poštovanja prema predstavnicima medija koji izveštavaju ispred njegove porodične kuće u Brestaču.

Naime, jedan od porodičnih prijatelja povremeno obilazi okupljene novinare i fotoreportere, raspitujući se da li im je potrebno nešto od hrane ili pića dok čekaju i prate dešavanja. Ovaj gest mnogi su doživeli kao znak zahvalnosti i poštovanja prema ljudima koji profesionalno obavljaju svoj posao u ovako osetljivom trenutku.

Interesantno je i to da je mladić koji je poslužio novinare bio u koloni motorista u kojoj se nalazio i Dragan Lazić u trenutku kada je došlo do tragične nesreće u kojoj je on juče izgubio život. Upravo zbog toga, ovaj događaj dodatno je potresao sve koji su bili deo tog dana, ali i ljude iz okruženja porodice Lazić koji su se odmah okupili da pruže podršku.

Telo stiže danas

Rođeni brat pevača Darka Lazića, Dragan Lazić, poginuo je u saobraćajnoj nesreći, koja se dogodila 11. marta u popodnevnim časovima u blizini Šapca

Kako smo saznali, telo pevača Dragana Lazića danas će biti dopremljeno u njegovo rodno mesto Brestač.