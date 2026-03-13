Slušaj vest

Voditelj Goran Čomor omiljen je među publikom pa i poznat po svom oštrom jeziku, te se ne isplati stati mu na žulj.

On se često oglasi na Instagramu i jasno stavi do znanja kakvog je stava, a nedavno je javno otkrio s kakvim se sve problemima u karijeri suočio zbog pevača.

- Kod mene se uvek čekalo na intervju. Kod mene ako zakasniš, ja ga izbacim iz studija, ako ne dođe a potvrdio je dolazak ja to kažem u ekran. Bilo je mnogo primera, mene su u graži čekali batinaši zbog pevača kao mladog novinara, ali ne može baš svako da te izudara. Nismo ni mi tikva bez korena. Tako je onda to krenulo, ali sam se izborio za to. Onda su svi govorili "jao, pusti onu budalu" - pričao je Čomor, a potom otkrio da li ga je takav način rada koštao u karijeri:

Zbog Rade se posvađao sa Popovićem

- U Grandu se devalo da zakasni Rada Manojlović i ja je vratim iz garderobe i kažem joj da ode kući. Ona se rasplakala i malo kasnije zove me Saša Popović i kaže mi "Šta ti glumiš ludilo", a ja mu kažem "izvini, molim te dok sam ja urednik, poštovaće se ovde svaki novinar, ako zvezda nije mogla da dođe, neka kasni kod tebe. Ako ti ja ne odgovaram kao uredniik, onda me smeni." A on mi kaže "hajde, bre beži i spusti slušalicu". Stariji pevači su ozbiljni profesionalci i znaju šta televizija donosi. mladi pevači misle da su Bogom dani i to će sve doći na naplatu - rekao je voditelj neavno., a potom progovorio o svađi sa Jadrankom Barjaktarević:

- Ja Jadranku nisam izvređao uopšte. Ona je neko koja je kao "Zvezda Granda", imala prostor uvek kod mene. Prvo, ja volim talentovane mlade ljude. Ona je prošla, ne znam koja je bila u tom takmičenju, što meni nije ni bitno, ni važno. E, ona je sad tu nešto kao prozvala mene, da sam ja dao izjavu da je njoj zabranjeno gostovanje u Grandu. I pritom prvo, sve i da je bila zabranjena, niko nije bio zabranjen u to vreme dok sam ja radio. Ja sam iskomentarisao u tom smislu da sam ja mogao da te zabranim, ti nikada ne bi ni došla u Grandu. Ne bi ni pevala, nego sam prosto ispoštovo kuću za koju radim. Eto, to je bio moj komentar. Mislim da je istrčala... Mladost, ludost. To je ono što govorim da ovi mladi trče ispred rude. Ona se vrlo pokajala za to. Ona je napravila ovde posao, imala je stan koji je iznemljivala ovde, živela. E, sad samo peva u krugu Crne Gore i nije to više tako... Ono što je bilo... Samo je sebe udarila u glavu, što kaže se kaže - rekao je voditelj kod Sanje Ćulibrk u emisiji.

Zaštitio Radu Manojlović

Podsetimo, Goran je svojevremeno stao u Radinu odbranu što je otkrio gostujući kod Ivana Gajića.

- Pojavio se tako neki, ja ću da budem slobodan u rečniku i reći ću, neki mamlaz koji je rekao da je spavao sa Radom. Ja sam stao u Radinu odbranu zato što znam da to nije istina. Ona je jedna čedna i poštena devojka.