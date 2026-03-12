Slušaj vest

Bivša nevenčana supruga Darka Lazića, Marina Gagić, stigla je u Brestač kako bi izjavila saučešće porodici Lazić nakon tragedije koja ih je zavila u crno.

Ona je uplakana i nema od bola zagrlila Darka koji joj je na ramenu briznuo u plač.

1/9 Vidi galeriju Marina Gagić stigla u Brestač Foto: Kurir

Sadašnja Lazićeva supruga, Katarina, takođe se pozdravila sa Marinom, a čitav prizor bio je izuzetno potresan.

Marina Gagić grli Darka i jeca od bola Izvor: MONDO

Stigle Vanja Mijatović i Aleksandra Mladenović

Pevačice Vanja Mijatović i Aleksandra Mladenović stigle su u Bristač kako bi izjavile saučešće Darku i porodici Lazić zbog tragične smrti Dragana Lazića.

One su vidno tužne, obučeno u crno, pružile utehu Darku kom su pale u naručje i snažno ga grlile.

Ilda Šaulić pružila utehu Laziću

1/11 Vidi galeriju Aleksandra i Vanja pružile utehu Darku Foto: Nemanja Nikolić

Pevačica Ilda Šaulić takođe je stigla u Brestač kako bi porodici Lazić pružila utehu nakon što je Dragan Lazić tragično nastradao.

Ona je vidno uznemirena stala ispred Darka koji joj je uplakan pao u zagrljaj. Podsećamo, telo pokojnika stiže u porodični dom oko 19h.

Darko slomljen stao ispred kamera

I pored teške porodične tragedije, Darko Lazić pokazao je veliki stepen poštovanja prema predstavnicima medija koji izveštavaju ispred njegove porodične kuće u Brestaču.

1/7 Vidi galeriju Darko Lazić Foto: Damir Dervišagić

Naime, jedan od porodičnih prijatelja povremeno obilazi okupljene novinare i fotoreportere, raspitujući se da li im je potrebno nešto od hrane ili pića dok čekaju i prate dešavanja. Ovaj gest mnogi su doživeli kao znak zahvalnosti i poštovanja prema ljudima koji profesionalno obavljaju svoj posao u ovako osetljivom trenutku.