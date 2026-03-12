DARKOVA BIVŠA STIGLA U BRESTAČ! Potpuno nema od bola, guši se u suzama (VIDEO)
Bivša nevenčana supruga Darka Lazića, Marina Gagić, stigla je u Brestač kako bi izjavila saučešće porodici Lazić nakon tragedije koja ih je zavila u crno.
Ona je uplakana i nema od bola zagrlila Darka koji joj je na ramenu briznuo u plač.
Sadašnja Lazićeva supruga, Katarina, takođe se pozdravila sa Marinom, a čitav prizor bio je izuzetno potresan.
Stigle Vanja Mijatović i Aleksandra Mladenović
Pevačice Vanja Mijatović i Aleksandra Mladenović stigle su u Bristač kako bi izjavile saučešće Darku i porodici Lazić zbog tragične smrti Dragana Lazića.
One su vidno tužne, obučeno u crno, pružile utehu Darku kom su pale u naručje i snažno ga grlile.
Ilda Šaulić pružila utehu Laziću
Pevačica Ilda Šaulić takođe je stigla u Brestač kako bi porodici Lazić pružila utehu nakon što je Dragan Lazić tragično nastradao.
Ona je vidno uznemirena stala ispred Darka koji joj je uplakan pao u zagrljaj. Podsećamo, telo pokojnika stiže u porodični dom oko 19h.
Darko slomljen stao ispred kamera
I pored teške porodične tragedije, Darko Lazić pokazao je veliki stepen poštovanja prema predstavnicima medija koji izveštavaju ispred njegove porodične kuće u Brestaču.
Naime, jedan od porodičnih prijatelja povremeno obilazi okupljene novinare i fotoreportere, raspitujući se da li im je potrebno nešto od hrane ili pića dok čekaju i prate dešavanja. Ovaj gest mnogi su doživeli kao znak zahvalnosti i poštovanja prema ljudima koji profesionalno obavljaju svoj posao u ovako osetljivom trenutku.
Interesantno je i to da je mladić koji je poslužio novinare bio u koloni motorista u kojoj se nalazio i Dragan Lazić u trenutku kada je došlo do tragične nesreće u kojoj je on juče izgubio život. Upravo zbog toga, ovaj događaj dodatno je potresao sve koji su bili deo tog dana, ali i ljude iz okruženja porodice Lazić koji su se odmah okupili da pruže podršku.
