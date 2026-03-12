Slušaj vest

Teška saobraćajna nesreća u kojoj je život izgubio Dragan Lazić iz Brestača, rođeni brat pevača Darka Lazića, dogodila se 11. marta oko 17 časova na putu u blizini Vladimiraca kod Šapca.

Prema informacijama, u nesreći su učestvovali motocikl marke "Suzuki" kojim je upravljao Dragan i putnički automobil "Opel Astra" kojim je upravljao V. K. (62) iz Šapca.

Prvi rezultati istrage ukazuju da je do nesreće došlo kada je vozač automobila započeo skretanje ulevo ka Šabačkom putu, dok je iz suprotnog pravca nailazio motocikl. Tada je došlo do snažnog sudara, prednji deo motocikla udario je u zadnji desni deo automobila.

Mladen Mijatović otkrio nove detalje istrage

Kako je saopštio Mladen Mijatović, utvrđeno je da Dragan Lazić nije posedovao odgovarajuću kategoriju vozačke dozvole za upravljanje motociklom. Takođe, potvrđeno je da vozač automobila nije bio pod dejstvom alkohola.

- Istragom je utvrđeno da vozač automobila u trenutku nesreće nije bio pod dejstvom alkohola. Takođe, utvrđeno je da je vozač motocikla posedovao vozačku dozvolu za upravljanje motociklom do 50 kubika, ali nije imao kategoriju za vožnju motocikla kubikaže 1000 cm3. Tokom daljeg sudskog procesa i istrage tokom veštačenja trebalo bi da budu preciznoi utvrđeene brzine kretanja automobila i motocikla neposredno pre saobraćajne nezgode i sudara, kao i da li je vozač automobila koristio pokazivače pravca prilikom skretanja sa glavnog puta na sporedni put. Tokom dalje istrage trebalo bi da budu utvrđene ostale okolnosti koje su uticale da se dogodi saobraćajna nezgoda sa tragičnim posledicama - saopštio je reporter TV Pink Mladen Mijatović na svom profilu na Instagramu.

Telo stiže danas

Kako smo saznali, telo pevača Dragana Lazića danas će biti dopremljeno u njegovo rodno mesto Brestač.

Prema dostupnim informacijama, posmrtni ostaci stižu danas oko 16 časova, kada će porodica i najbliži dočekati telo. Vest o tragediji duboko je potresla porodicu, prijatelje i meštane koji se pripremaju da odaju poslednju počast.

Darko pokazao stepen poštovanja prema predstavnicima medija

Podsetimo, pored teške porodične tragedije, Darko Lazić pokazao je veliki stepen poštovanja prema predstavnicima medija koji izveštavaju ispred njegove porodične kuće u Brestaču.

Naime, jedan od porodičnih prijatelja povremeno obilazi okupljene novinare i fotoreportere, raspitujući se da li im je potrebno nešto od hrane ili pića dok čekaju i prate dešavanja. Ovaj gest mnogi su doživeli kao znak zahvalnosti i poštovanja prema ljudima koji profesionalno obavljaju svoj posao u ovako osetljivom trenutku.

