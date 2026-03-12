Slušaj vest

Vest o tragičnoj smrti rođenog brata pevača Darko Lazić potresla je javnost, ali i brojne njegove kolege sa estrade. Dragan Lazić nastradao je u teškoj saobraćajnoj nesreći dok je vozio motocikl, a porodica i prijatelji neutešni su nakon iznenadnog gubitka.

Povodom ove tragedije oglasio se i harmonikaš Maki Aranđelović, koji je porodici Lazić uputio iskreno saučešće i istakao da ga je vest o pogibiji duboko pogodila.

– Najdublje saučešće porodici Lazić. Znam Darka odlično, sarađivali smo baš mnogo, znam ga još od njegovog učešća u Zvezdama Granda. Vest o tragediji me je zaista potresla. Nisam poznavao njegovog brata, ali znam koliko je Darko bio vezan za njega. Kada sam čuo šta se dogodilo, ostao sam bez reči ,rekao je Aranđelović.

1/11 Vidi galeriju Aleksandra i Vanja pružile utehu Darku Foto: Nemanja Nikolić

Kako je dodao, sa Darkom je godinama sarađivao na brojnim nastupima i projektima, zbog čega ga je ova vest posebno pogodila. Njihova dugogodišnja saradnja i prijateljski odnos učinili su da tragediju porodice Lazić doživi veoma emotivno.

Podsetimo, rođeni brat pevača Darka Lazića izgubio je život u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila dok je vozio motor. Prema prvim informacijama, do sudara je došlo kada je motocikl kojim je upravljao učestvovao u udesu sa putničkim automobilom.

Pogledajte dodatni snimak: