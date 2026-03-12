Slušaj vest

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", a voditeljka Maša Mihailović pročitala je pitanje za Luku Vujovića.

Čim si video koliku podršku ima Aneli ti si sputio loptu, da li ima šansa da se pomiriš sa njom?

- Ne postoji. Ja te ljude poznajem, Aneli i ja smo imali zajedničku podršku. Kad je Luka vređao Aneli Ivan je govori da imam emocije, a sad kad ćutim opet ne valja. Ti si rekla kad su pokloni došli da hoćeš Luku da čuješ. Pun mi je k*rac vas koji ste protiv veze! - rekao je Luka.

- Ti nisi svoj Luka! - rekao je Ivan.

- Zašto bih ja išao sad protiv ljudi? Meni ti ljudi nisu ništa loše uradili da bih ja komentarisao njih - rekao je Luka.

Anita, neporedno pred ulazak si rekla da ti je Anđelo pokazao kako se pravilno ponaša prema ženi, kako si sad promenila ploču?

- Rekla sam da ne bih volela da imam sukobe i onda sam komentarisala malo lepše, ali ovde se preokrenuo. Ovde se ponašao lepo, ali napolju ne - rekla je Anita.

- Bila je spremna na pomirenje - rekao je Anđelo.

- Ja sam plakala za prošlim vremenom gde sam ispala budala. Nikad nisam rekla da bih se pomirila sa njim. Nisam igrala na kartu žrtve. Ja sam želela da se tema mene i Anđela ne pokrene nikad, nikakva žrtva, ali kapiram da on ima potrebu da stalno provlači da bih ja volela da se pomirim sa njim - rekla je Anita.

