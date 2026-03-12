Slušaj vest

Pevačica Goga Gačić u velikoj ispovesti prvi put je otvorila dušu o bolnom razvodu od supruga Marka Gačića, nakon što je priznao da ju je prevario.

Goga Gačić priznaje da su joj deca najveći prioritet, ali ne krije koliko joj je teško pao krah braka dugog deset godina za koji je mislila da je za ceo život.

"Problem kao problem nije postojao, mi smo prestali da funkcionišemo zajedno. On je bio inicijator da prekinemo. U tom trenutku sam se osećala katastrofa. Jedna porodica puca i meni se srušio ceo svet u tom momentu", izjavila je pevačica.

Ostala da živi sa bivšim svekrom i svekrvom

Iako ističe da je "maksimalno protivnik prevare" i da je izgubila veru u muškarce nakon što je dala "celu sebe, lojalnost i vernost", Goga je otkrila za Adria TV i jedan neočekivan detalj - ona i dalje živi u porodičnoj kući sa Markovim roditeljima.

"To je i moja kuća. Svako ima zaseban ulaz. Mi smo prelepo funkcionisali uvek. Oni su uvek bili kao moji roditelji. Pomagali su i uvek su bili tu", objašnjava ona i dodaje da Marko Gačić povremeno dolazi kako bi viđao decu.

Estrada stala uz Gogu

Ovaj skandal je ustalasao javnost, a na Goginu stranu stale su brojne koleginice. Njena kuma, pevačica Tamara Milutinović, oštro je napala Marka navodeći da je uništio brak, dok je Barbara Bobak "bez dlake na jeziku" osudila njegovu preljubu.

Na pitanje da li je Marku oprostila kraj braka, Goga je kratko zaključila: "Nema ni nazad, ni napred. Ko sam ja da bilo kome sudim? Ja verujem u Bogu, on i kada ruši, gradi".