Pevač Mirče Radulović progovorio je o razvodu od voditeljke Ane Radulović, a onda se dotakao i nedavnog skandala kolege Tonija Cetinskog.

- Od koga sam dobio poslednju poruku? Od banke, koliko mi je zadužen račun, plaćao sam parking... (smeh) Došao sam sam, nežnija polovina nije pored mene. Planiram kupovinu nekretnine, da se ostavi za potomke - rekao je prvo Mirče Radulović pred našim kamerama.

O Cetinskom

O Toniju Cetinskom i otkazivanju koncerta u Novom Sadu rekao je sledeće:

- Verujte mi da nisam ispratio, video sam da se vodi priča neka. Ne znam priču detaljno, digao se hajp oko njega i koncert. Tonija ne znam privatno, svako ima svoj stav. Cenim ga kao umetnika, ostalo je na njemu, kako će da reaguje, šta će da radi. Ako je bilo šta loše rekao za našu zemlju, ne podržavam to - kazao je Mirče.

- Teško je plivati na estradi, jako teško. Posebno kad se daju intervjui, uvek može da se kaže nešto pogrešno, što će da se protumači na svakakav način. Ja jedino volim da pevam. Dešavalo mi se da mi kolege kradu bakšiš, neko odozgo će da im sudi. I kolege i koleginice. Nisam ja taj koji treba da sudi o tome - rekao je on potom.

O bivšoj ženi

Na pitanje o bivšoj ženi, voditeljki Ani Radulović, kazao je:

- U okej smo odnosima Ana i ja, okej funkcionišemo, pričamo. Istina je da niko ne pita muškarce kako su posle razvoda, samo žene. Ja sam odlično, odlično sam. Malo sam samo prehlađen. Posle razvoda se ne umire, prebrodi se, prođe se. Novi brak? Nikad se ne zna, nikad ne reci nikad. Želim da širim porodicu, neću samo još jedno dete. Ne bih surogat majke, ipak živimo u zemlji Srbiji. Nema istine u povezivanju sa Gogom Gačić, pročitao sam samo nešto "rasturačica brakova"... Ana i ja se nismo rastali zbog treće osobe, već zbog drugih problema. Da bi brak opstao, potrebno je poverenje i ljubav. Kod Ane i mene da li je toga nestalo? Možda postoji i neki treći faktor, neću da pričam detalje. Goga nije ništa pokušavala sa mnom, posećujemo se i na dečjim rođendanima, poštujemo se, volimo se - istakao je Mirče za medije.

