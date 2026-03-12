Slušaj vest

Bivša učesnica rijalitija, Stanija Dobrojević, ponovo je zaintrigirala javnost nakon što se oglasila na svom Instagram nalogu i najavila mogući ulazak u aktuelnu sezonu Elite 9.

U kratkoj, ali prilično zagonetnoj poruci ona je poručila da je u pregovorima i da je njen ulazak vrlo moguć, dodajući da je vreme da se neke stvari konačno kažu do kraja.

Foto: Printscreen

Stanija šokirala priznanjem

Asmin Durdžić se u "Eliti" već mesecima trudi da zavede Maju Marinković koja se, između ostalog, ustručava jer je on bivši veren njene drugarice Stanije Dobrojević.

Otkako je raskinuo sa Stanijom, Asmin svako malo govori ne tako lepe stvari o bivšoj, a nedavno je iznenadio javnost kada je progovorio o njihovoj najdubljoj intimi.

- Kunem ti se u brata. Odem u Majami kad ona dobije, nije to to. Nisam hteo da raskinem jer sam hteo da budem uz nju kad joj je bilo najteže, ali nisam je ni varao. Upoznao sam jednu devojku mesec dana pre nego što sam hteo da uđem ovde. Ona je iz Italije - rekao je Asmin, a ubrzo se Stanija oglasila:

1/5 Vidi galeriju Stanija Dobrojević Foto: Printscreen/Instagram, Printscrean, Printscreen/TV Pink, Nemanja Nikolić, Shuuterstock

- Istina je da nismo bili intimni, i to ne godinu dana kako se sada govori, nego skoro dve. To je bila moja odluka i granica koju nisam želela da pređem. Razlog verujem da većina ljudi već može da nasluti. Njegovo je bilo da li će to poštovati i ostati u tom odnosu ili otići - priznala je Dobrojevićeva za Pink.rs.

