Sestra Katarine Lazić, Tijana Matić objavila je srceparajući snimak brata Darka Lazića koji je poginuo juče, 11. marta.

Tijana je objavila Draganov snimak dok je pevao i kratko i srceparajuće se oprostila od njega.

Uz pesmu "Oproštaj", Tijana je stavila emotikon slomljenog srca.

Sestra Katarine Lazić podelila snimak pokojnog Dragana Foto: Printscreen

Dovezli telo u belom sanduku

Nalon što je završena obdukcija, i završene sve propisane procedure, porodici je malo pre 20 časova dopremljeno telo u sanduku.

Na belom sanduku zalepljena je umrlica.

Jecaji odzvanjaju u dvorištu porodične kuće Lazića.

"Dragane, mladosti", odjekivalo je dvorištem dok je telo mladog pevača doneto u belom kovčegu.

Uz Darka Lazića čitava estrada

Podsetimo, u Darkov porodični dom u Brestaču juče su stigle brojne javne ličnosti kako bi neutešnoj porodici pružile podršku i utehu. Među prvima su došli Sloba Vasić, Nadica Ademov, Aleksandra Prijović, kao i Sloba Radanović i njegova supruga Jelena Radanović.

Gotovo svi prisutni bili su nemi od bola, a suze su se mogle videti na licima mnogih. U jednom trenutku, Darko je izašao pred medije i dao kratku, ali potresnu izjavu.

Rođeni brat pevača Darka Lazića, Dragan Lazić, stradao je juče, 11. marta, u saobraćajnoj nesreći na putu Valjevo-Šabac

– Biću jako kratak, neću mnogo da pričam. Ne znam šta bih vam rekao… Izgubio sam pola sebe i svog života.

Vidno slomljen, kroz suze je dodao:

– Izgubio sam veliki deo sebe, sve mi je ovo jako teško palo. Samo vas molim za malo razumevanja. Hvala vam što ste došli. Nemam više ni snage, ni reči, ni suza. Izgubio sam pola sebe, pola svog života, pola svog srca – svog najrođenijeg. To nikome ne bih poželeo. Oprostite mi i nemojte mi ništa zameriti.

Dok je govorio, Darka su pridržavali kolega Sloba Vasić i još jedan blizak prijatelj, pokušavajući da mu pruže podršku u jednom od najtežih trenutaka u njegovom životu.

