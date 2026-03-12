Slušaj vest

Naime, njih dvoje su zajedno u lajvu demantovali da se razvode i otkrio kako je njena fotografija zloupotrebljena.

Jodžir je objasnio kako je njegovo oglašavanje o navodnom razvodu od supruge Irene bilo smišljeno kako bi se privukla pažnja javnosti kako bi govorio o temi zloupotrebljene Irenine fotografije.

- Ceo život vi živite moj život i tako će biti do kraja života jer ste retardi. Do kraja života ćete biti kretenčine, a u ovom slučaju gledate moj život - započeo je Jodžir.

O Ireninoj eksplicitnoj fotografiji

On je zatim objasnio kako je nastala čitava drama oko Irenine fotografije koja je iskorišćena kako bi naudili njemu i njegovoj porodici.

- Jedino gde nije izašla Irenina gola slika je ova fotelja ovde. Kako se niste setili da ubacite njenu sliku u ovom ovde stanu? Ovako, sedi Irena u stanu kod drugarice, a tu sam i ja. Irena se skinula da je izmasira i uzele su i slikale kako bi pokazale to zajedničkoj kumi. Posle moja supruga pametna kroz par dana koja je nešto slala u jednu grupu poslala je i to u grupu. Onda se njena fotografija prebacila na različite garniture, iz stana u stan - ispričao je on besno.

Demantovao navode o preljubi i razvodu

On je zatim otkrio kako mnogi ljudi iz ljubomore pokušavaju da ga posvađaju sa suprugom, ali da je to nemoguće

- Nemojte da pravite filmove, ne znam zašto vas toliko kopka moj privatni život. Tu je slika, ali nema videa. Kažu da postoji snimak, a ako postoji ja ću ga okačiti na Instagram da ga svi gledaju. Priča se da ja idem po Beogradu, ližem i grizem tuđa stopala. Ta stopala su Nevenina, moje drugarice koja je pobedila u Exatlonu. Nažuljale su je štikle i ja sam je od milosti kada se izula zagrizao za stopalo. Relja ide u školu, a tamo ga deca pitaju da li su mu se mama i tata razveli - ispričao je on.

Jodžira prate skandali

Zapalili mu kola:

Podsetimo, Jodžir se svojevremeno našao u centru skandala kada se postao kandidat na predsedničkim izborima u Crnoj Gori.

Naime, kako su pisale "Vijesti", Radulović je prijavio da je tokom kampanje potrošio 485 evra, od ukupno 25.272 evra koliko je iz budžeta dobio za kampanju. Jodžir je tako profitirao, i to pozamašnu sumu novca, jer ostatak nepotrošenih sredstava neće morati da vrati u budžet.