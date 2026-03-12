Slušaj vest

Leksington bend održao je drugi od tri koncerta u Sava Centru, koji su zakazani za ovu nedelju.

Plava dvorana bila je ispunjena do poslednjeg mesta, a publika je sve vreme igrala i pevala najveće hitove omiljenog domaćeg benda.

Atmosfera je bila sjajna, a posebno emotivan trenutak bio je kada je pevač Leksington benda Bojan Vasković posvetio pesmu svojim najvernijim fanovima.

Inače, ovo je jedan od osam njihovih koncerta u Sava centru, a ostalo je da se vide sa publikom na istom mestu i u četvrtak 12. marta i u petak 13. marta.

Deki Matić napravio spektakl

Članovima benda se na bini tokom prvog koncerta pridružio kolega Dejan Matić te su publici izveli njihov duet koji je tek objavljen.

- Ne bih se bunio da postanem član Leksingtona. Kakva energija, kakva je pesma koja je danas izašla – sve je onako kako treba. Jedno veliko prijateljstvo je krunisano duetom, zbog čega sam veoma srećan – rekao je folk pevač tada.

