U novom izdanju emisije "Pitam za druga" voditelji Stefan Milošević Panda i Maša Mihailović ugostili su Marka Dervišević i Viktora Zeljka.

Najbolji drug Filipa Đukića Marko Dervišević progovorio je o Bori Santani i njegovom učešću koje danima trese imanje u Šimanovcima.

- Bora je ušao tamo posle svega što mu se desilo i mislim da je to uticalo jako na njega. Dao se da pomogne nekim ljudima i onda se ispostavilo da nije trebalo tako.

Filip Đukić Foto: Boba Nikolić

Dao je sud o prijateljstvu Bore i Filipa koje je poljuljano nakon razotkrivanja afere Filipa i Maje Marinković.

- Nije isto kad se Filip viđa sa nama i sa prijateljima sa posla, nije to isto prijateljstvo. Mi gledamo da budemo relaksirani i da uživamo u našem društvu. Filip stvarno svima daje nadminke, on će uvek naći neku foru ili fazon. Oni su bliži od ostalih, ali nisu bliski kao mi. Između muškaraca je uvek neki rivalitet. I da si prijatelj sa nekim gledaćeš da se družiš sa boljim da bi i ti napredovao. Oni jedan drugog vuku i dobar su tandem.

