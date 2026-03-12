Slušaj vest

Pevač Filip Mitrović progovorio je o tragediji koja je zadesila Darka Lazića, u kojoj mu je poginuo brat Dragan.

Pevač se pred početak koncerta Leksington benda osvrnuo i na veliku tragediju koja je zadesila njegovog kolegu Darka Lazića, čiji je rođeni brat Dragan, nedavno tragično nastradao u saobraćajnoj nesreći.

- Baš sam ostao zatečen, koliko se život u sekundi menja. Žao mi je što je Darka u poslednjih nekoliko godina neka užasno loša sreća poterala. Ovom prilikom izjavljujem saučešće i ne smem ni da zamislim kako mu je - rekao je Mitrović za Blic.

Telo stiglo u Brestač

Pidsetimo, telo pokojnog Dragana Lazića rođenog brata Darka Lazića, dovezeno je u porodičnu kuću, gde će se porodica i prijatelji oprostiti od njega.

Malo pre toga, pred kuću je došao sveštenik, držeći u ruci krst, dok je pored njega žena nosila plamen sveće. Plač se začuo preko celog dvorišta dok su se članovi porodice i najbliži prijatelji okupljali kako bi se oprostili.

Posebno potresan prizor bio je trenutak kada se slomila majka Branka Lazić, koja nije mogla da zaustavi suze, dok su je članovi porodice pridržavali i pokušavali da joj pruže makar trunku utehe. U jednom momentu stigla je i Hitna pomoć.

Mladen Mijatović otkrio nove detalje nesreće

Kako je saopštio Mladen Mijatović, utvrđeno je da Dragan Lazić nije posedovao odgovarajuću kategoriju vozačke dozvole za upravljanje motociklom. Takođe, potvrđeno je da vozač automobila nije bio pod dejstvom alkohola.

- Istragom je utvrđeno da vozač automobila u trenutku nesreće nije bio pod dejstvom alkohola. Takođe, utvrđeno je da je vozač motocikla posedovao vozačku dozvolu za upravljanje motociklom do 50 kubika, ali nije imao kategoriju za vožnju motocikla kubikaže 1000 cm3. Tokom daljeg sudskog procesa i istrage tokom veštačenja trebalo bi da budu preciznoi utvrđeene brzine kretanja automobila i motocikla neposredno pre saobraćajne nezgode i sudara, kao i da li je vozač automobila koristio pokazivače pravca prilikom skretanja sa glavnog puta na sporedni put. Tokom dalje istrage trebalo bi da budu utvrđene ostale okolnosti koje su uticale da se dogodi saobraćajna nezgoda sa tragičnim posledicama - saopštio je reporter TV Pink Mladen Mijatović na svom profilu na Instagramu.