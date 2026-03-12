Slušaj vest

Jovana Cvijanović uzela je rođendanske čestitke Marka Janjuševića Janjuša, te ih je pocepala što je njega izbacilo iz takta.

- Mrš, j*bem li ti sestru ja - rekao je Janjuš.

- Znaš koga da j*beš - rekla je Jovana.

- Ko je ona da meni cepa stvari? Pocepala mi čestitke - vikao je Janjuš.

- Jednu sam, mene ponižavati neće niko, ni ti ni ova koja se bavi prostitucijom - rekla je Jovana.

- Mater ti, teraj se - ponavljao je Janjuš.

