U brutalnom sukobu, Jovana Cvijanović je iscepala čestitke Janjušu, što je dovelo do žestokih uvreda i intervencije obezbeđenja.
POMRAČENJE OD LJUBOMORE! Jovana Cvijanović iscepala Janjušu rođendanske čestitke, obezbeđenje uletelo da spreči HAOS! (VIDEO)
Jovana Cvijanović uzela je rođendanske čestitke Marka Janjuševića Janjuša, te ih je pocepala što je njega izbacilo iz takta.
- Mrš, j*bem li ti sestru ja - rekao je Janjuš.
- Znaš koga da j*beš - rekla je Jovana.
- Ko je ona da meni cepa stvari? Pocepala mi čestitke - vikao je Janjuš.
- Jednu sam, mene ponižavati neće niko, ni ti ni ova koja se bavi prostitucijom - rekla je Jovana.
- Mater ti, teraj se - ponavljao je Janjuš.
