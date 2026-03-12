Slušaj vest

Jovana Cvijanović uzela je rođendanske čestitke Marka Janjuševića Janjuša, te ih je pocepala što je njega izbacilo iz takta.

- Mrš, j*bem li ti sestru ja - rekao je Janjuš.

- Znaš koga da j*beš - rekla je Jovana.

- Ko je ona da meni cepa stvari? Pocepala mi čestitke - vikao je Janjuš.

Jovana Cvijanović Foto: Printscreen, Printscreen Pink Tv, Pritnscreen

- Jednu sam, mene ponižavati neće niko, ni ti ni ova koja se bavi prostitucijom - rekla je Jovana.

- Mater ti, teraj se - ponavljao je Janjuš.

U video-prilogu pogledajte detaljnije:

Ne propustiteRijaliti"PRAVE DETE ZA SLEDEĆU GODINU!" Bivši učesnik Elite zgranut ponašanjem Luke Vujovića, svi prijatelji razočarani u njega, evo zbog čega!
Luka Vujović
Rijaliti"ZA LEČENJE JE!" Bivši dečko starlete stao na put njenim lažima, otkrio kakve mu je probleme stvarala!
Jovana Cvijanović
StarsJANJUŠ NASRNUO NA JOVANU, ČUPAO JE I GURNUO Obezbeđenje upalo u kuću, izazvao haos usred nominacije (FOTO)
Elita
RijalitiRIJALITI UČESNICA BRUTALNO URNISANA ZBOG ODNOSA SA JANJUŠEM Pale žestke prozivke
Screenshot 2025-10-21 230359.jpg

 Pogledajte dodatni snimak:

Boki Lexington najavio 9. koncert u SC Izvor: Mondo/Matija Popović