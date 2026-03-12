Slušaj vest

Pevačica Aleksandra Mladenovićotkrila je da je imala veliki problem sa anksioznošću, te da je to počelo još u "Zvezdama Granda".

Ona je gostujući u emisiji na AdriaTV, prvi put javno govorila o problemu sa mentalnim zdravljem, te otkrila da je u nekim trenucima mislila da umire.

- Kad si prvi put otkrila da imaš anksioznost? - upitala je voditeljka Aleksandru.

- Odavno, samo što nisam znala šta je to - otkrila je Mladenovićka.

- Koje si imala simptome? - upitala ju je voditeljka.

- Mislila sam da umirem, bilo mi je belo pred očima. Nisam videla izlaz, mislila sam da ću da padnem u nesvest. Svaša nešto onako - otkrila je iskreno.

Kako je otkrila, problem je prvi put imala kada je ispala iz Zvezda Granda prvi put.

- Posle takmičenja mi se desilo, prvi put, kad sam ispala do te mere da sam uvek išla kod doktora. I kad sam kući živela sa roditeljima, isto tako samo mi se, onako mi sve pobeli, ne vidim nigde izlaz. Krene nemir, srce ubrzano da lupa, ja ne znam gde ću da pobegnem. Pa ja sam svaki dan umirala. Svaki dan sam onako umišljala da umirem.

Podsetimo, voditelj Ognjen Amidžić upitao je Aleksandru Mladenović, kada bi birala između Uroša Živkovića i Isaka Šabanovića, koga bi izabrala da snimi duet, a kome bi dodelila ulogu manekena u svom spotu, što je već bilo dovoljno da negoduje.

Ni drugo pitanje o tome da li ju je neki partner iskoristio za novac nije joj se dopalo.

- Ja ovde kad dođem samo pričam o partnerima i sve mi propadne zbog tebe, svaka veza! Ti stalno dođeš i pitaš nešto... - bunila se Aleksandra, budući da je i sa Urošem i Isakom davno bila.

- Neću da odgovorim ni na jedno, mnogo su glupa pitanja i može mnogo glup odgovor da bude. Odvratna su ti pitanja - odbrusila je pevačica, koja je ipak izdvojila Živkovića u odnosu na Šabanovića, kojeg je svojevremeno optužila za nasilje.

- Uroša Živkovića jako poštujem, o drugim osobama ne pričam. Uroš i ja smo ostali u super odnosima, ostale ne komentarišem - rekla je ona.

