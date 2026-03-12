Slušaj vest

Odnos Maje Marinković i Asmina Durdžića ne prestaje da intrigira javnost, a oni su sad i te kako prešli sve granice prijateljstva, pa se o tome i te kako priča u rijalitiju "Elita 9". Maja se tuširala, dok ju je on gledao, a ona ne vidi nikakav problem u tome.

- Ja se gola skidam i u garderoberu, nemam problem sa tim. Nije me gledao u telo, gledao me u oči - rekla je Maja.

- Sprdali smo se Asmin i ja. Ja sam osam godina ovde i izgubila sam osećaj i svest, presvlačim se gde stignem. Za džabe ne radim ništa, to mi je posao - dodala je Maja Marinković.

Maja Marinković Foto: Printskrin, Boba Nikolić, Printscreen Youtube TV Pink, Printscreen YouTube

- Ja kad sam ušao pre dva meseca u garderober dok se skidala, ona je kukala. Sada Maja popušta. Da izolacija traje još dve nedelje ušli bi u vezu - rekao je Uroš.

Stanija šokirala priznanjem

Asmin Durdžić se u "Eliti" već mesecima trudi da zavede Maju Marinković koja se, između ostalog, ustručava jer je on bivši veren njene drugarice Stanije Dobrojević.

Otkako je raskinuo sa Stanijom, Asmin svako malo govori ne tako lepe stvari o bivšoj, a nedavno je iznenadio javnost kada je progovorio o njihovoj najdubljoj intimi.

- Kunem ti se u brata. Odem u Majami kad ona dobije, nije to to. Nisam hteo da raskinem jer sam hteo da budem uz nju kad joj je bilo najteže, ali nisam je ni varao. Upoznao sam jednu devojku mesec dana pre nego što sam hteo da uđem ovde. Ona je iz Italije - rekao je Asmin, a ubrzo se Stanija oglasila:

Stanija Dobrojević Foto: Printscreen/Instagram, Printscrean, Printscreen/TV Pink, Nemanja Nikolić, Shuuterstock

- Istina je da nismo bili intimni, i to ne godinu dana kako se sada govori, nego skoro dve. To je bila moja odluka i granica koju nisam želela da pređem. Razlog verujem da većina ljudi već može da nasluti. Njegovo je bilo da li će to poštovati i ostati u tom odnosu ili otići - priznala je Dobrojevićeva za Pink.rs.

