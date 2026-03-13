Slušaj vest

Marija Šerifović ostala je bez svog voljenog bića, koga je, kako smo svi mogli da vidimo na njenim objavama s njim - obožavala.

Hak je u njen život ušao, nakon što joj je uginuo prvi pas Robi. Haka je obožavao i njen sin Mario, pa je Marija pokazivala zajedničke trenutke njenog naslednika i ljubimca

Pevačica se oglasila sinoć u kasne sate i oprostila se od voljenog bića na četiri noge.

- A život, život ima svoj kalendar... Debeli moj trute, sad su sve pljeskavice tvoje!!! Nedostajaćeš svima. Svi psi idu u raj - napisala je Marija Šerifović i podelila uspomene sa njim.

- Zauvek najlepši Huck the Gladiator. 9.2.2017. - 12.3.2026. - dodala je Marija Šerifović.

Podsetimo, ona je često snimala sadržaj za društvene mreže sa svojim ljubimcem, kog su putem interneta zavoleli i mnogi njeni fanovi.

Koliko ga voli pokazivala je i objavama na društvenim mrežama, a jednom prilikom na njegov rođendan je opisala koliko je vezana za njega.

- Srećan ti rođendan ružo moja rumena, cvete najlepši, sunce moje i moj suncobranu i najlepši talasu i nebo moje najlepše plavo i moj nejlepši pas i ljubav moja, srećan ti rođendan sine moj, voljeni, blatnjavi, šugavi, voli te tvoj roditelj, puno, veoma, mnogo - glasila je Marijina poruka koja je nasmejala i raznežila njene pratioce.

