Pre nekoliko dana u domu Kristine Spalević i Kristijana Golubovića, došlo je do drame! Kristina je svog partnera prijavila, a on je morao da napusti stan i dobio je zabranu prilaska.

Nakon toga oglasili su se i on i ona, i dok Golubović tvrdi da ona voli dramu i da će je i ovo proći, kao i da je u strahu zbog dugova koje imaju, a Kristina je iznela u javnost da joj je partner uzeo novac.

Sada se ponovo oglasila kratkom porukom i poručila da će problem uskoro biti rešen.

„Biće mi vraćene stvari, ko je ispratio – ispratio. Izbegavam dodatni hajp na svu muku“, napisala je Kristina na svom Instagram profilu

"Dok sam bila u policiji došao je i uzeo moj nakit iz stana"

Podsetimo, Kristina je Kristijana Golubovića prijavila policiji, a kako je tvrdila u obraćanju na Instagramu, on je iskoristio taj trenutak da uzme sve vredno iz stana.

- Stvarno nisam želela da se oglašavam povodom bilo čega kao što sam dala reč da neću, možda nešto shvatite između redova. Neću odustati od sudskog postupka za sve što mi se desilo, za sve što sam trpela sve ove godine, ali to je sad manje važno - rekla je ona i dodala:

- Vrhunac se dešava sada kada sam krenula da izađem. Hoću da uzmem naočare i nakit da stavim koji sam inače kupila na rate. Zapravo nisam ni otplatila još taj nakit, uzela sam ga preko njegove prijateljice i vidim da je on dok sam ja davala izjavu policiji, kad je spakovao svoje stvari, spakovao i moj nakit. Možete li da zamislite to. Znači, ovo sam stvarno morala da podelim sa vama. Znači žene dobro gledajte - otkrila je Kristina.

Komšiluk opisao detalje drame

Kako je dodala, ima dokaz da je plaćala nakit na rate i da još uvek nije uspela sve da isplati.

Naša ekipa bila je u naselju Voždovac, gde Kristijan i Kristina žive, kako bismo od njihovih komšija saznali nove detalje incidenta koji je odjeknuo u javnosti.

Tamo smo zatekli komšinicu, koja živi na istom spratu kao poznati rijaliti par.

- Od njih samo neki stresovi od kad su se doselili ovde. Bio je haos, čula se vika iz njihovog stana. Ja živim na spratu sa njima. Teška svađa, gomila ružnih reči, uvrede. Videla sam je sinoć da je uplakana izašla iz stana. Posle sam od komšinice čula da je sve prijavljeno policiji. Dobro je da se reagovalo na vreme, da se ne završi tragično. Oni su baš problematični, stalno se čuju neke raspravke kod njih. Dva dana ne mogu da sastave i da žive u miru. Katastrofa - rekla nam je komšinica, pa otkrila i razlog njihovog burnog odnosa:

- Kocka je sigurno razlog. Kristijan je baš zavistan od kocke. Tu odmah je veliki kazino i kladionica, on zna noćima da ne dolazi kući i da do fajronta ostaje u kazinu, rulet valjda. U poslednje vreme češće je bio u kazinu, nego kod kuće. Sve je podredio tome. Potroši sve pare i onda su u problemu. Skoro je Kristina napravila lom i rusvaj unutra, upala je jednu noć i demolirala lokal. Zaposleni su hteli da zovu policiju, a on ju je smirivao. Ona je tad vrištala i psovala, probudili su ceo kvart. Katastrofa. Težak je to porok. Najbolje je da svako krene svojim putem - rekla nam je uznemirena komšinica.

