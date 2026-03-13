Slušaj vest

Dragan Lazić, brat Darka Lazića, tragično je izgubio život 11. marta, a danas 13. marta će biti sahranjen na groblju u Brestaču. On je u pomenutom mestu živeo u dvorištu gde su živeli i ostali članovi porodice, kao i njegov brat Darko sa porodicom.

Godinama je vredno ulagao i zidao svoju kuću, ali nažalost, radove na njoj nije uspeo da završi pre tragedije koja je prerano prekinula njegov život.

Poslednji trenuci sa bratom

Ispred porodičnog imanja u Brestaču vlada tišina ispunjena tugom, dok rodbina, prijatelji i komšije već dva dana neumorno pristižu da pruže podršku neutešnoj porodici. Bol i tuga vidljiva je na svakom licu koje je došlo da bude uz porodicu Lazić u ovim trenucima, a Darko je jutro nakon tragedije za Kurir opisao poslednje trenutke sa bratom.

- Juče je bio mnogo lep dan! Smejali smo se, brat me je non- stop ljubio. Rekao mi je brate volim što se ovako družimo. Stali smo i do manastira. Nije skidao osmeh sa lica. Ja sam prvi otišao, a on je sa prijateljima, našim drugarima kasnije krenuo. Video sam da ih nema, to mi je bilo čudno. Drug me pozvao i jedva je izgovorio to što se desilo…. Ne mogu, verujte mi, srce će mi pući - rekao nam je Darko, koji nas je i pored velikog bola primio u svoj porodični dom i sa nama porazgovarao.

Iza sebe je ostavio ženu sa kojom je osnovao porodicu

O njegovom privatnom životu ne zna se previše - voleo je motore, bio je vezan za porodicu i do poslednjeg dana je voleo suprugu.

Na njegovom Instagram nalogu mogu se naći objave sa svirki, fotografije motora ili trenuci provedeni sa porodicom.

Njemu je najveća podrška bila supruga, za koju svi kažu da je prava prirodna lepotica. Atraktivna crnka nije se previše medijski eksponirala.

