Darko Lazić danas će se oprostiti od svog brata, koji je tragično izgubio život 11.marta 2026. godine. Pevač se ne miri sa gubitkom, a njegova bol je neopisiva.

Darku prijatelji, porodica i kolege dolaze neprestano u porodični dom kako bi bili sa njim u najtežim trenucima, a na društvenim mrežama mnogo prijatelja i saradnika preminulog Dragaana, se oglašava i opisuje kakav je momak bio nastradali Lazić, kao i koliko im je žao što je prerano napustio svet.

Na društvenim mrežama pojavio se snimak gde Dragan Lazić peva pesmu Jašara Ahmedovskog, a posebno bolne reči pesme su "Zbog tebe je rana večna".

- Počivaj u miru - poručio je Darko uz emotikon slomljenog srca i sklopljenih ruku u molitvu.

Foto: Printscrean

Porodici pozlilo kada je dopremljen beli kovčeg

U porodičnu kuću Lazića u Brestaču sinoć je dopremljeno telo Dragana Lazića u belom kovčegu. Jecaji i krici u tom trenutku su parali nebo, a iz dvorišta se čulo "Dragane, mladosti!".

Tuga i stres ukućana ovih dana su ogromni, a ispred kuće dežura vozilo Hitne pomoći. Prilikom unošenja kovčega u kuću medicinski radnici su morali da reaguje, budući da je nekome u kući pozlilo.

Darko Lazić, potpuno skrhan bolom i vidno van sebe, jedva je stajao na nogama. Uz podršku supruge Katarine, prijatelja i kolega, pevač se kroz plač oprostio od najvoljenijeg brata.

Foto: Nemanja Nikolić

- Izgubio sam veliki deo sebe, sve mi je ovo teško palo. Izgubio sam pola sebe, pola svog života, pola svoga srca, svog najrođenijeg što ne bih nikome poželeo- izustio je Darko jecajući.

Loša sreća

Pevač Filip Mitrović progovorio je o tragediji koja je zadesila Darka Lazića, u kojoj mu je poginuo brat Dragan.

Pevač se pred početak koncerta Leksington benda osvrnuo i na veliku tragediju koja je zadesila njegovog kolegu Darka Lazića, čiji je rođeni brat Dragan, nedavno tragično nastradao u saobraćajnoj nesreći.

- Baš sam ostao zatečen, koliko se život u sekundi menja. Žao mi je što je Darka u poslednjih nekoliko godina neka užasno loša sreća poterala. Ovom prilikom izjavljujem saučešće i ne smem ni da zamislim kako mu je - rekao je Mitrović za Blic.

