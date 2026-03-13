Slušaj vest

Brat Darka Lazića, Dragan Lazić, koji je stradao u saobraćajnoj nesreći u sredu, 11. marta, oko 17 sati, biće sahranjen danas na groblju u Brestaču.

Darko Lazić i njegova supruga Katarina Lazić izašli su iz svoje porodične kuće u Brestaču, kako bi polako počeli sa pripremama i organizacijom današneg ispraćaja Dragana na večni počinak. Oni su vidno potreseni.

U jednom trenutku Darko se odvojio od supruge i uputio da još jednom ode i poljubi kovčeg u kome se nalazi telo njegovog brata Dragana.

Bolni prizori

- Da ispratim mog batu lepo”, zajecao je Darko ulazeći u kuću.

On sve vreme plače, a u jednom trenutku smo primetili i njegovu majku Branku, koja takođe sve vreme jeca i jedva stoji na nogama.

Stigla je i hrana za daću, a Darko je izašao da uzme korpu sa žitom i ostalim stvarima potrebnim za opelo i sahranu. Nakon toga se negde odvezao s prijateljima.

1/6 Vidi galeriju Darko Lazić Foto: Kurir

Podsetimo, telo pokojnog Dragana Lazića dovezeno je u porodičnu kuću u četvrtak, 12. marta. Brojni prijatelji su se okupljali kako bi se oprostili od svog druga, koji je stradao u 33. godini kada se svojim motorom sudario sa automobilom na putu za Šabac. Vozač automobila je priveden, a istraga je u toku.

Malo pre nego što je telo Dragana Lazića stiglo, pred kuću je došao sveštenik, držeći u ruci krst, dok je pored njega žena nosila plamen sveće.

Prijatelji se opraštaju

Plač se začuo preko celog dvorišta dok su se članovi porodice i najbliži prijatelji okupljali kako bi se oprostili. Tuga je bila gotovo opipljiva, svaka suza i svaki uzdah svedočili su o nenadoknadivom gubitku koji je pogodio porodicu.

Majka Dragana Lazića u dvorištu Izvor: Kurir

Posebno potresan prizor bio je trenutak kada se slomila majka Branka Lazić, koja nije mogla da zaustavi suze, dok su je članovi porodice pridržavali i pokušavali da joj pruže makar trunku utehe. U jednom momentu stigla je i Hitna pomoć.

1/5 Vidi galeriju Dragan Lazić Foto: Drustvene Mreže, Vladimir Sporcic/news1, Vladimir Sporcic/news1

U porodičnom domu, u kojem su se nekada čuli smeh i radost, sada vladaju bol i teška tuga zbog prerano ugašenog života koji je iza sebe ostavio veliku prazninu.

Dragan Lazić sahrana Izvor: Kurir

Kolege su se dva dana okupljale u Darkovom domu kako bi mu izjavile saučešće, a došla je i njegova bivša nevenčana supruga Marina Gagić.

Ko je odmah stigao iz Beča da bude uz majku Darka Lazića Branku, pročitajte na ovom linku

Kako izgleda kuća Dragana Lazić, pogledajte OVDE.