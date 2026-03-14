Hari Mata Hari slavi 40 godina karijere. Tim povodom on će se družiti sa publikom u Beogradu 20. i 21. marta u Sava centru.

Hari Varešanović ima izuzetno uspešnu karijeru. Brojne hitove, na hiljade održanih koncerata, učešće na Evroviziji u Atini sa pesmom "Lejla", te niko ne sumnja da će se i na slavljeničkim koncertima njegova publika sjajno provesti.

Hari je rođen u Sarajevu, a jednom prilikom je govorio o tome kako je tokom rata napustio ne samo svoj rodni grad, već i državu.

Najteži životni period

- Potresan i svakako najteži period u mom životu preživeo sam 1992. godine kada sam sa porodicom morao da bežim od rata u Sarajevu. Nisam mogao da rizikujem živote najmilijih i skrasili smo se četiri godine u Kranjskoj Gori u Sloveniji. Raspustio sam grupu do daljnjeg jer je bilo besmisleno da sviramo dok ljudi u Sarajevu gube živote. Sve do 1996. godine radio sam kao producent i kompozitor u Švedskoj i Finskoj. Tada sam dosta putovao po Evropi, a činilo mi se da lutam i da sam nekom nevidljivom bojom obeležen. Gde god bi krenuo nosio sam tugu sa sobom u srcu - ispričao je svojevremeno Hari za medije.

On je ispričao i kako mu je izgledao život u Skandinaviji.

- Ljudi u Skandinaviji su bili srdačni prema meni, ali na momente su me tretirali kao žrtvu na šta nikako nisam pristajao. Niti sam bilo kome nešto loše uradio, niti sam imalo kriv za rat u Bosni. Različiti prevaranti sa različitim interesima su me terali da se nacionalno opredelim, a mene to nije zanimalo. Bio sam i ostao bosanski pevač koji interpretira ljubavne pesme.

Drugi brak

Progovorio je i o ljubavi sa suprugom Jasminkom.

- Moju Jasminku sam upoznao u Kelnu preko zajedničkih prijatelja. Na početku veze smo bili prilično smušeni, poput nekih tinejdžera. Dopalo mi se što je potpuno nenametljiva. Živimo na relaciji Minhen - Sarajevo. Za rodni grad me vežu deca iz bivšeg braka - Nađa i Damir. S decom sam prijatelj, dozvoljavam im sve. Trudim se da usvoje neke moje vrednosti, ali da ipak žive svoj život - pričao je tada Hari.

U Sarajevu, rekao je tada, svaki dan je provodio s decom.

Foto: Printscreen Instagram / harimatahariofficial

- Kad sam u Sarajevu svaki dan provodimo zajedno. Specijalno za svoju decu umem da pripremim morske specijalitete, poput škampa na buzaru. Svi zajedno tradicionalno početkom godine odlazimo na skijanje, najčešće u Kranjsku Goru. Bivšu suprugu smatram jednom od najboljih prijatelja i Jasminka kao razumna žene nema nikakvih problema s tim. Imam i vanbračnog sina Maka. Divno je dete i viđamo se kad sam u Sarajevu.

Aida prva ljubav

Pre nego što se oženio Jasminkom, Hari je bio u braku sa Aidm. Venčali su se 1983. godine kada je on imao svega 19 godina.Ubrzo su dobili ćerku Nađu, mada je Hari rekao da tada nije bio spreman za ulogu oca. Desetak godina kasnije dobili su i sina Damira.Vest koja je uzburkala njegov brak isplivala je 1992. godine kada je otkriveno da Hari ima vanbračnog sina Maka. Pevač je jednom prilikom rekao da je tek kada je upoznao sadašnju suprugu 1994. godine shvatio šta je prava ljubav.