Varja Topalović, gostujući u jednoj emisiji, govorila je koliko problem imaju pevači kada trebaju da odaberu dan svog venčanja. S obzirom da su pevači, generalno prisutni na venčanjima tokom čitave sezone venčanja, Varja je odlučila da se uda u novembru, jer tek tada ima slobodnog vremena.

Osim toga, do tada će kako i sama kaže, smršati, pa će obući venčanicu koju želi.

Pevačica koja se proslavila u "Zvezdama Granda", je potpuno iskreno i bez dlake na jeziku opisala kako je izgledao trenutak kada je dobila prsten.

- Ma kod kuće, ono klasično. Imala sam operaciju, pa kad sam došla kući, prošao je možda jedan dan, jer prvi dan nakon laparoskopije je težak – osećaš kao da ti se vraćaju kosti celog tela, ispričala je pevačica i dodala da je njen dečko mudro sačekao sa iznenađenjem.

- On je to iskulirao taj prvi dan jer sam bila katastrofa. Dva-tri dana kasnije, kad smo došli kući, čekalo me je cveće, ušli smo u sobu i on me je zaprosio.

Njena reakcija na sudbonosno pitanje nasmejaće mnoge devojke u Srbiji: "Ja sam rekla: Hvala Bogu, napokon" - govorila je u emisiji "Ispovesti"

Svadba tek u novembru zbog nastupa

Budući supružnici uveliko planiraju slavlje, ali je datum morao biti pažljivo biran zbog pevačicinih brojnih poslovnih obaveza.

- Zakazali smo svadbu za kraj ove godine jer moram da gledam kad imam termine da se udam. Udarni meseci poput maja, juna, septembra i oktobra su mi zauzeti, pa smo se odlučili za novembar, otkrila je Topalovićeva.

Kada je reč o pripremama za veliki dan, glavne stvari poput crkve, matičara, restorana i muzike su već uspešno završene, dok za detalje poput dekoracije i torte, kako kaže, ima vremena. Ipak, jedan ključni detalj fali – venčanica!

- Iskreno, venčanicu još nisam izabrala, jer i on i ja čekamo da smršamo, priznala je Varja.

Pevačica je dodala da je prošle godine već posećivala sajam venčanja i probala različite modele, tako da otprilike zna šta joj dobro pristaje, a njen glavni cilj je da cela proslava bude organizovana potpuno bez stresa i napetosti.