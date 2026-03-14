SNEŽANA ĐURIŠIĆ OTKRILA KOJE JE SVE ESTETSKE KOREKCIJE RADILA NA LICU: To mi je smetalo, odlučila sam da ih uklonim! Plaši se nestručnih lica
Snežana Đurišić, već godinama važi za damu koja je simbol elegancije i prirodne lepote. Iako se u medijima često spekulisalo da se podvrgnula brojnim estetskim korekcijama, pevačica je sada odlučila da razjasni sve te glasine i otkrije pravu istinu o svom izgledu.
Poznata pevačica, koja će održati dva koncerta u MTS dvorani, 24. i 25. marta, priznaje da pažljivo vodi računa o svom izgledu, ali ističe da nikada nije želela da pretera sa estetskim intervencijama.
Otkrila svoju tajnu
Iako su nekada šuškalo da se pevačica „bacila pod nož“ i estetskim korekcijama održava svoju mladolikost, istina je ipak drugačija. Snežana je odlučila da otkrije svoju tajnu.
- Smatram da svaka žena treba da se brine o sebi, ali u granicama normale. Nisam pobornik drastičnih promena koje bi mogle da poremete prirodan izgled lica – izjavila je jednom prilikom pevačica.
Estetske korekcije Snežane Đurišić su vrlo diskretne, a kako kaže, jedini zahvat koji je izvršila bio je minimalan, ali se na tome zaustavila.
- Godinama sam imala problema sa podočnjacima, i to mi je smetalo. Odlučila sam da ih uklonim, ali to je jedina korekcija koju sam radila. Sve ostalo je rezultat dobre nege, ishrane i genetike - iskreno je otkrila Snežana.
Kvalitetni tretmani
Uvek se oslanja na kvalitetne kozmetičke tretmane i prirodne metode podmlađivanja, ali nikada nije želela da izgubi autentičnost.
- Ipak, nikad ne reci nikad. Imam zahvalnu genetiku, mama mi je mladolika, ali veoma vodim računa, ne sunčam lice, tu je i kozmetika, tretmani, masaže i tako dalje, ali ako osetim da mi nešto smeta možda se i odlučim – rekla je Snežana, koja je ipak posle nekog vremena uradila botoks.
- Osim botoksa ništa ne radim na sebi što ne znači da ne bi trebalo. Kada budem osetila želju, uradiću nešto. Ne plašim se tretmana, ali se plašim nestručnih ljudi, a kod nas ih ima mnogo. Ne bih volela da mi promene lični opis i to će sigurno biti jedan od krucijalnih razloga zbog čega verovatno nikada ništa neću ni uraditi.
Svađa sa Đorđem Davidom
Podsetimo, legendarna pevačica dugogodišnja je članica žirija muzičkog takmičenja "Zvezde Granda". Nedavno je Đorđe David govorio o nesuglasicama među članovima žirija kada su kandidati u pitanju pa je otkrio da Snežana zbog jednog njegovog komentara nije pričala sa njim čak četiri meseca.
