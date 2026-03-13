Slušaj vest

Smrt, brata Darka Lazića, Dragana Lazića, potresla je region. No, ništa se ne može meriti sa bolom i tugom koju sada oseća porodica mladog nastradalog Dragana, a i prijatelja koji se svakog dana opraštaju, od čoveka koji im je za života samo mamio osmehe i delio radost.

Najbolji drug Dragana Lazića, oglasio se na društvenoj mreži Instagram, fotografijama i opisom koji bi svakog rasplakao.

Prijatelj, poznat kao Rođa, potpuno je neutešan zbog preranog odlaska svog prijatelja. Na dan njegovog ispraćaja na večni počinak, on ne može da se pomiri sa tim da Dragana više nema, te na društvenim mrežama neprestano deli njihove najlepše uspomene.

- Bato, znaš koga gore treba da pozdraviš! I čuvaj bratu mesto za šankom kao u dobra, stara vremena. Voli te brat tvoj - napisao je neutešni prijatelj.

"Da ispratim mog batu lepo"

Brat Darka Lazića, Dragan Lazić, koji je stradao u saobraćajnoj nesreći u sredu, 11. marta, oko 17 sati, biće sahranjen danas na groblju u Brestaču.

Darko Lazić i njegova supruga Katarina Lazić izašli su iz svoje porodične kuće u Brestaču, kako bi polako počeli sa pripremama i organizacijom današneg ispraćaja Dragana na večni počinak. Oni su vidno potreseni.

U jednom trenutku Darko se odvojio od supruge i uputio da još jednom ode i poljubi kovčeg u kome se nalazi telo njegovog brata Dragana.

- Da ispratim mog batu lepo”, zajecao je Darko ulazeći u kuću.

On sve vreme plače, a u jednom trenutku smo primetili i njegovu majku Branku, koja takođe sve vreme jeca i jedva stoji na nogama.

Stigla je i hrana za daću, a Darko je izašao da uzme korpu sa žitom i ostalim stvarima potrebnim za opelo i sahranu. Nakon toga se negde odvezao s prijateljima.

Telo stiglo, jecaji odjeknuli

Telo pokojnog Dragana Lazića rođenog brata Darka Lazića, dovezeno je u porodičnu kuću, veče pre sahrane. Malo pre toga, pred kuću je došao sveštenik, držeći u ruci krst, dok je pored njega žena nosila plamen sveće.

Plač se začuo preko celog dvorišta dok su se članovi porodice i najbliži prijatelji okupljali kako bi se oprostili. Tuga je bila gotovo opipljiva, svaka suza i svaki uzdah svedočili su o nenadoknadivom gubitku koji je pogodio porodicu.

Posebno potresan prizor bio je trenutak kada se slomila majka Branka Lazić, koja nije mogla da zaustavi suze, dok su je članovi porodice pridržavali i pokušavali da joj pruže makar trunku utehe. U jednom momentu stigla je i Hitna pomoć.

U porodičnom domu, u kojem su se nekada čuli smeh i radost, sada vladaju bol i teška tuga zbog prerano ugašenog života koji je iza sebe ostavio veliku prazninu.