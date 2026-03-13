Slušaj vest

Niko danas nema boli i tuge u sebi kao majka koja je izgubila svog sina. Branka Lazić, neutešna je nakon smrti mlađeg sina. Svaki trenutak koji provodi nakon smrti deteta, bolan je, a ona kroz jecaje jedva preživljava sve što ju je snašlo.

Branka je danas na dan sahrane svog sina, izašla ispred kuće i stala pored kovčega, gde joj se slošilo. Njoj su odmah pritrčali u pomoć, uzeli je pod ruku i sklonili od kovčega u kom se nalazi telo njenog sina, Dragana Lazića.

Podsetimo, danas će se u 14 časova na groblju u Brestaču, poslednji put oprostiti od svog milog i nikad prežaljenog sina, prijatelja, supruga, brata.

Partner Branke Lazić sve vreme uz nju

Partner majke Darka Lazića i Dragana Lazića, Dragan Paunović, čim je čuo da je Dragan nastradao, doputovao je iz Beča u Brestač kako bi bio uz svoju izabranicu Branku Lazić u najtežem trenutaku kroz koje prolazi.

On je dan nakon tragedije u podne stigao u njen porodični dom i sve vreme bdio uz nju i trudio se da joj bude najveći oslonac u trenucima tuge i bola.

Danas, kada je tuga u domu Lazića neopisiva, jer će svog voljenog ispratiti na večni počinak, Dragan je među prvima stigao u njihov dom u Brestaču.

On je sa kačketom i u prsluku došao kod svoje izabranice, kako bi bio uz nju u njenim najtežim tenucima u životu.

Iako je doputovao iz Beča, gde inače živi i radi, u ovim teškim danima odlučio je da sve obaveze stavi po strani kako bi bio uz svoju partnerku i njenu porodicu. Njegov dolazak i prisustvo Branki mnogo znači u trenucima kada joj je podrška najpotrebnija.

Bolni prizori

Brat Darka Lazića, Dragan Lazić, koji je stradao u saobraćajnoj nesreći u sredu, 11. marta, oko 17 sati, biće sahranjen danas na groblju u Brestaču.

Darko Lazić i njegova supruga Katarina Lazić izašli su iz svoje porodične kuće u Brestaču, kako bi polako počeli sa pripremama i organizacijom današneg ispraćaja Dragana na večni počinak. Oni su vidno potreseni.

U jednom trenutku Darko se odvojio od supruge i uputio da još jednom ode i poljubi kovčeg u kome se nalazi telo njegovog brata Dragana.

- Da ispratim mog batu lepo”, zajecao je Darko ulazeći u kuću.

On sve vreme plače, a u jednom trenutku smo primetili i njegovu majku Branku, koja takođe sve vreme jeca i jedva stoji na nogama.

Stigla je i hrana za daću, a Darko je izašao da uzme korpu sa žitom i ostalim stvarima potrebnim za opelo i sahranu. Nakon toga se negde odvezao s prijateljima.

