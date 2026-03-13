KUMA DARKA LAZIĆA SE NEĆE POJAVITI NA SAHRANI NJEGOVOG BRATA: Sada se oglasila: Čuvaćemo i braniti sve ovo što ti je najmilije
Andreana Čekić, kuma Darka Lazića, neće doći na sahranu brata svog kuma, jer je trenutno daleko van Srbije. Danas, na dan sahrane oglasila se bolnim oproštajem od Dragana.
- Tvoje će vesele oči zauvek ostati urezane u mom srcu. Hvala ti, kume moj, za svaki trenutak sa tobom. Čuvaćemo i braniti sve ovo što ti je najmilije i verujem da nas posmatraš sada sa nekog mirnog mesta. Volim te beskrajno, kume, moj - piše u objavi koju je Andreana Čekić podelila na dan sahrane Dragana Lazića.
Andreanu Čekić zatekle tragične vesti
Od trenutka kada je potvrđena Draganova pogibija, mnoge kolege sa javne scene došle su da budu uz porodicu i izraze saučešće, a podršku su mu pružile i bivše partnerke, Ana Sević i Marina Gagić. Ipak, mnogi su primetili da njegova kuma i jedna od najbližih prijateljica, Andreana Čekić, nije bila prisutna.
Razlog je u tome što je pevačica trenutno na drugom kraju sveta, na odmoru u Zanzibaru, gde su je zatekle stravične vesti o pogibiji Darkovog brata.
Majki se slošilo pored kovčega
Niko danas nema boli i tuge u sebi kao majka koja je izgubila svog sina. Branka Lazić, neutešna je nakon smrti mlađeg sina. Svaki trenutak koji provodi nakon smrti deteta, bolan je, a ona kroz jecaje jedva preživljava sve što ju je snašlo.
Branka je danas na dan sahrane svog sina, izašla ispred kuće i stala pored kovčega, gde joj se slošilo. Njoj su odmah pritrčali u pomoć, uzeli je pod ruku i sklonili od kovčega u kom se nalazi telo njenog sina, Dragana Lazića.
Podsetimo, danas će se u 14 časova na groblju u Brestaču, poslednji put oprostiti od svog milog i nikad prežaljenog sina, prijatelja, supruga, brata.
Potresne scene, možete pogledati OVDE
Partner Branke Lazić sve vreme uz nju
Partner majke Darka Lazića i Dragana Lazića, Dragan Paunović, čim je čuo da je Dragan nastradao, doputovao je iz Beča u Brestač kako bi bio uz svoju izabranicu Branku Lazić u najtežem trenutaku kroz koje prolazi.
On je dan nakon tragedije u podne stigao u njen porodični dom i sve vreme bdio uz nju i trudio se da joj bude najveći oslonac u trenucima tuge i bola.
Danas, kada je tuga u domu Lazića neopisiva, jer će svog voljenog ispratiti na večni počinak, Dragan je među prvima stigao u njihov dom u Brestaču.
On je sa kačketom i u prsluku došao kod svoje izabranice, kako bi bio uz nju u njenim najtežim tenucima u životu.
Iako je doputovao iz Beča, gde inače živi i radi, u ovim teškim danima odlučio je da sve obaveze stavi po strani kako bi bio uz svoju partnerku i njenu porodicu. Njegov dolazak i prisustvo Branki mnogo znači u trenucima kada joj je podrška najpotrebnija.
Kurir.rs