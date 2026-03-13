Slušaj vest

Andreana Čekić, kuma Darka Lazića, neće doći na sahranu brata svog kuma, jer je trenutno daleko van Srbije. Danas, na dan sahrane oglasila se bolnim oproštajem od Dragana.

- Tvoje će vesele oči zauvek ostati urezane u mom srcu. Hvala ti, kume moj, za svaki trenutak sa tobom. Čuvaćemo i braniti sve ovo što ti je najmilije i verujem da nas posmatraš sada sa nekog mirnog mesta. Volim te beskrajno, kume, moj - piše u objavi koju je Andreana Čekić podelila na dan sahrane Dragana Lazića.

1/5 Vidi galeriju Porodica Lazić pred sahranu Foto: Kurir

Andreanu Čekić zatekle tragične vesti

Od trenutka kada je potvrđena Draganova pogibija, mnoge kolege sa javne scene došle su da budu uz porodicu i izraze saučešće, a podršku su mu pružile i bivše partnerke, Ana Sević i Marina Gagić. Ipak, mnogi su primetili da njegova kuma i jedna od najbližih prijateljica, Andreana Čekić, nije bila prisutna.

Razlog je u tome što je pevačica trenutno na drugom kraju sveta, na odmoru u Zanzibaru, gde su je zatekle stravične vesti o pogibiji Darkovog brata.

1/7 Vidi galeriju Darko i Dragan Lazić Foto: Instagram

Majki se slošilo pored kovčega

Niko danas nema boli i tuge u sebi kao majka koja je izgubila svog sina. Branka Lazić, neutešna je nakon smrti mlađeg sina. Svaki trenutak koji provodi nakon smrti deteta, bolan je, a ona kroz jecaje jedva preživljava sve što ju je snašlo.

Branka je danas na dan sahrane svog sina, izašla ispred kuće i stala pored kovčega, gde joj se slošilo. Njoj su odmah pritrčali u pomoć, uzeli je pod ruku i sklonili od kovčega u kom se nalazi telo njenog sina, Dragana Lazića.

Podsetimo, danas će se u 14 časova na groblju u Brestaču, poslednji put oprostiti od svog milog i nikad prežaljenog sina, prijatelja, supruga, brata.

Potresne scene, možete pogledati OVDE

Partner Branke Lazić sve vreme uz nju

Partner majke Darka Lazića i Dragana Lazića, Dragan Paunović, čim je čuo da je Dragan nastradao, doputovao je iz Beča u Brestač kako bi bio uz svoju izabranicu Branku Lazić u najtežem trenutaku kroz koje prolazi.

On je dan nakon tragedije u podne stigao u njen porodični dom i sve vreme bdio uz nju i trudio se da joj bude najveći oslonac u trenucima tuge i bola.

Danas, kada je tuga u domu Lazića neopisiva, jer će svog voljenog ispratiti na večni počinak, Dragan je među prvima stigao u njihov dom u Brestaču.

1/4 Vidi galeriju Branki Lazić pozlilo na sahrani sina Foto: Kurir

On je sa kačketom i u prsluku došao kod svoje izabranice, kako bi bio uz nju u njenim najtežim tenucima u životu.

Iako je doputovao iz Beča, gde inače živi i radi, u ovim teškim danima odlučio je da sve obaveze stavi po strani kako bi bio uz svoju partnerku i njenu porodicu. Njegov dolazak i prisustvo Branki mnogo znači u trenucima kada joj je podrška najpotrebnija.

Kurir.rs