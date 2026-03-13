Slušaj vest

Pevač Darko Lazić sahranjuje brata Dragana Lazića, koji je nastradao u stravičnoj saobraćajnoj nesreći i sredu, 11. marta, kada se svojim motorom sudario sa putničkim automobilom na putu za Šabac.

Od tog trenutka pevač ne može da dođe sebi, ali je smogao snage da se od svog brata oprosti i na Instagramu. On je objavio snimak kako boksuje sa bratom uz emotivne i veoma dirljive reči koje slamaju i najtvrđa srca.

- Rođeni moj, čekaj brata svog. Ponovićemo sve na lepšem mestu i smejati se kao nekada - napisao je on u opisu videa i dodao:

- Rođeno moje, neka ti je večna slava. Srce će mi pući od tuge.

Darko Lazić i njegova supruga Katarina Lazić na dan sahrane izašli su iz svoje porodične kuće u Brestaču, kako bi polako počeli sa pripremama i organizacijom današneg ispraćaja Dragana na večni počinak. Oni su vidno potreseni.

U jednom trenutku Darko se odvojio od supruge i uputio da još jednom ode i poljubi kovčeg u kome se nalazi telo njegovog brata Dragana.

- Da ispratim mog batu lepo”, zajecao je Darko ulazeći u kuću.

On sve vreme plače, a u jednom trenutku smo primetili i njegovu majku Branku, koja takođe sve vreme jeca i jedva stoji na nogama.

Stigla je i hrana za daću, a Darko je izašao da uzme korpu sa žitom i ostalim stvarima potrebnim za opelo i sahranu. Nakon toga se negde odvezao s prijateljima.

Podsetimo, telo pokojnog Dragana Lazića dovezeno je u porodičnu kuću u četvrtak, 12. marta. Brojni prijatelji su se okupljali kako bi se oprostili od svog druga, koji je stradao u 33. godini kada se svojim motorom sudario sa automobilom na putu za Šabac. Vozač automobila je priveden, a istraga je u toku.

Malo pre nego što je telo Dragana Lazića stiglo, pred kuću je došao sveštenik, držeći u ruci krst, dok je pored njega žena nosila plamen sveće.