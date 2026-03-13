Slušaj vest

Danas će u Brestaču biti sahranjen Dragan Lazić, rođeni brat Darka Lazića, koji je poginuo 11. marta na putu blizu Šapca, kada je svojim motociklom udario u putničko vozilo.

Draganovi posmrtni ostaci dopremljeni su sinoć u porodični dom, gde se porodica cele noći nije odvajala od belog kovčega.

Tokom cele noći uz sanduk pokojnog Dragana bili su njegova neutešna majka Branka, brat Darko, kao i Draganova supruga, koji se ni u jednom trenutku nisu odvajali od njegovog tela.

U porodičnom domu u Brestaču, oni su se smenjivali uz beli kovčeg, slomljeni od bola, u suzama. Noć je protekla u teškoj atmosferi tuge - jecaji najbližih, plač i kuknjava odzvanjali su dvorištem, dok je lavež pasa parao nebo nad selom, dodatno naglašavajući težinu tragedije.

Branka Lazić nije napuštala kovčeg svog sina, stalno ga dozivajući, a u jednom trenutku je rekla: “Dragane, sine moj, zašto me ostavi? Kako će majka bez tebe?”

Darko, iako vidno iscrpljen, pokušava da bude oslonac porodici u najtežim trenucima.

Inače, od ranog jutra počele su pripreme za opelo, a rodbina i prijatelji polako pristižu kako bi porodici izjavili saučešće.

U dvorištu su postavljeni šatori za daću, gde će se okupljeni zadržati nakon opela, dok Darko Lazić od ranih sati nadgleda organizaciju, uprkos ličnom bolu koji nosi.

On je na dan sahrane u jednom trenutku izašao ispred kapije, klekao ispred mesta na kojem je umrlica i počeo da jeca:

- Bato moj lepi, zašto si otišao?

"Čekaj brata svog"

Podsetimo, Darko se na dan sahrane oglasio i na društvenim mrežama, gde je objavio snimak kako boksuje sa mlađim bratom. On je napisao poruku koja pogađa pravo usrce.

- Rođeni moj, čekaj brata svog. Ponovićemo sve na lepšem mestu i smejati se kao nekada - napisao je on u opisu videa i dodao:

- Rođeno moje, neka ti je večna slava. Srce će mi pući od tuge.