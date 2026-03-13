Slušaj vest

Darko Lazićsahranjuje brataDragana Lazića, koji je stradao u udesu u sredu, 11. marta oko 17 sati na putu za Šabac. Kuća Lazića u Brestaču zavijena je u crno, pevač ne dolazi sebi otkako je ostao bez, kako ga je zvao "rođenog njegovog". Iako se trudio da bude pribran, bol ga je slomila.

Klekao ispred kapije

On je u jednom trenutku izašao ispred kapije, klekao ispred mesta na kojem je umrlica i počeo da jeca:

- Bato moj lepi, zašto si otišao?

Da srce pukne od tuge

Podsetimo, Darko se na dan sahrane oglasio i na društvenim mrežama, gde je objavio snimak kako boksuje sa mlađim bratom. On je napisao poruku koja pogađa pravo usrce.

- Rođeni moj, čekaj brata svog. Ponovićemo sve na lepšem mestu i smejati se kao nekada - napisao je on u opisu videa i dodao:

- Rođeno moje, neka ti je večna slava. Srce će mi pući od tuge.

Podsetimo, Draganovi posmrtni ostaci dopremljeni su sinoć u porodični dom, gde se porodica cele noći nije odvajala od belog kovčega.

Tokom cele noći uz sanduk pokojnog Dragana bili su njegova neutešna majka Branka, brat Darko, kao i Draganova supruga, koji se ni u jednom trenutku nisu odvajali od njegovog tela.

Slomljena od bola

U porodičnom domu u Brestaču, oni su se smenjivali uz beli kovčeg, slomljeni od bola, u suzama. Noć je protekla u teškoj atmosferi tuge - jecaji najbližih, plač i kuknjava odzvanjali su dvorištem, dok je lavež pasa parao nebo nad selom, dodatno naglašavajući težinu tragedije.

Branka Lazić nije se odvajala od kovčega svog sina, stalno ga dozivajući, a u jednom trenutku je rekla: “Dragane, sine moj, zašto me ostavi? Kako će majka bez tebe?”

Darko, iako vidno iscrpljen, pokušava da bude oslonac porodici u najtežim trenucima.

Inače, od ranog jutra počele su pripreme za opelo, a rodbina i prijatelji polako pristižu kako bi porodici izjavili saučešće.

U dvorištu su postavljeni šatori za daću, gde će se okupljeni zadržati nakon opela, dok Darko Lazić od ranih sati nadgleda organizaciju, uprkos ličnom bolu koji nosi.

