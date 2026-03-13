Slušaj vest

Dragan je voleo muziku i bavio se pevanjem, obožavao je i motore, a danas su njegovi prijatelji na dan njegove sahrane u kuću u Brestaču doneli i njegov štap za pecanje. Dragan je voleo da slobodne trenutke provodi kraj reke i uživa u pecanju.

Darko, kako se može videti na snimcima nakon što je video njegove prijatelje sa bratovim štapom za pecanje nije mogao da sakrije tugu i da ne zaplače.

Draganovi prijatelji doneli stap za pecanje Darku Lazicu Izvor: MONDO/Đorđe Milošević

Ovaj trenutak nije samo slomio Darka već i sve prisutne, koji su neutešni nakon gubitka čoveka koji im je mamio osmehe i bio podrška.

"Čekaj brata svog"

Pevač Darko Lazić sahranjuje brata Dragana Lazića, koji je nastradao u stravičnoj saobraćajnoj nesreći i sredu, 11. marta, kada se svojim motorom sudario sa putničkim automobilom na putu za Šabac.

Od tog trenutka pevač ne može da dođe sebi, ali je smogao snage da se od svog brata oprosti i na Instagramu. On je objavio snimak kako boksuje sa bratom uz emotivne i veoma dirljive reči koje slamaju i najtvrđa srca.

- Rođeni moj, čekaj brata svog. Ponovićemo sve na lepšem mestu i smejati se kao nekada - napisao je on u opisu videa i dodao:

- Rođeno moje, neka ti je večna slava. Srce će mi pući od tuge.

Darko Lazić i njegova supruga Katarina Lazić na dan sahrane izašli su iz svoje porodične kuće u Brestaču, kako bi polako počeli sa pripremama i organizacijom današneg ispraćaja Dragana na večni počinak. Oni su vidno potreseni.

U jednom trenutku Darko se odvojio od supruge i uputio da još jednom ode i poljubi kovčeg u kome se nalazi telo njegovog brata Dragana.

