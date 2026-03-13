Slušaj vest

Supruga Dragana Lazića, Ivana, na dan njegove sahrane nema je od tuge i bola. Ona je od trenutka kada je saznala da je izgubila životnog oslonca, potpuno utučena, bleda, neutešna. Njena tuga je neopisiva, a gotovo sve vreme provodi pored sanduka svog nastradalog supruga.

U jednom trenutku joj se slošilo, pa su je prijatelji izveli ispred kuće kako bi došla do vazduha.

Draganovu suprugu su odveli do kraja ulice, gde je ona stala na isto mesto na kojem je stajala i dan nakon što je saznala da je ostala bez supruga. Ona je i u četvrtak, 12. marta, prošetala do kraja ulice rano jutru, dan nakon pogibije.

Darko ljubi kovčeg svog brata

Ovo je najtužniji dan u životu pevača, a Darko je maločas došao u dom svog brata, odakle će ga ispratiti na večni počinak.

Lazić je sa suprugom Katarinom i još jednim muškarcem došao ispred kuće pokojnog brata, gde je trenutno i njihova majka Branka, vidno slomljena.

Pevač je otišao da poljubi kovčeg, a onda je samo izustio:

- Da ispratim mog batu lepo - zajecao je Darko Lazić.

Prijatelji doneli štap za pecanje

Dragan Lazić, tragično je nastradao u saobraćajnoj nesreći 11.marta 2026. godine, nakon sudara sa automobilom na putu Valjevo - Šabac.

Dragan je voleo muziku i bavio se pevanjem, obožavao je i motore, a danas su njegovi prijatelji na dan njegove sahrane u kuću u Brestaču doneli i njegov štap za pecanje. Dragan je voleo da slobodne trenutke provodi kraj reke i uživa u pecanju.

Darko, kako se može videti na snimcima nakon što je video njegove prijatelje sa bratovim štapom za pecanje nije mogao da sakrije tugu i da ne zaplače.

Ovaj trenutak nije samo slomio Darka već i sve prisutne, koji su neutešni nakon gubitka čoveka koji im je mamio osmehe i bio podrška.

