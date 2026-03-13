Slušaj vest

Ana Sević velika je podrška porodici Lazić oduvek bila. I kada se radost u porodici Lazić dešavala uvek je tu bila da sa njima proslavi srećne trenutke, a sa njima je i njihovom najvećem bolu. Ona je za tragičnu vest saznala na snimanju emisije Zvezde Granda, a kako su rekli oni koji su bili u tom trenutku s njom, ovu vest je loše podnela.

Ona se tada odmah uputila u Brestač sa svojim suprugom Danijelom, a danas na najbolniji dan porodice Lazić, Ana je uz njih sa suprugom Danijelom. Darkova i Anina ćerka koji su dobili iz braka u kom su bili, ostala je bez svog strica, a to je Anu posebno zabolelo, jer je Dragan bio divan stric.

Ana je čim je došla do dvorišta neutešne porodice pala u zagrljaj Darku i zajecala zajedno sa njim. Oni su se grlili i tešili jedno drugo, i ako znaju da za ovakav trenutak ne postoji uteha.

1/5 Vidi galeriju Ana Sević stigla na sahranu brata Darka Lazića Foto: Ilija Ilić

Klekao ispred kapije

Darko Lazić sahranjuje brataDragana Lazića, koji je stradao u udesu u sredu, 11. marta oko 17 sati na putu za Šabac. Kuća Lazića u Brestaču zavijena je u crno, pevač ne dolazi sebi otkako je ostao bez, kako ga je zvao "rođenog njegovog". Iako se trudio da bude pribran, bol ga je slomila.

Ana SeviĆ grli Darka, oboje jecaju Izvor: MONDO/ĐorđeMilošević

On je u jednom trenutku izašao ispred kapije, klekao ispred mesta na kojem je umrlica i počeo da jeca:

- Bato moj lepi, zašto si otišao?

Podsetimo, Darko se na dan sahrane oglasio i na društvenim mrežama, gde je objavio snimak kako boksuje sa mlađim bratom. On je napisao poruku koja pogađa pravo usrce.

- Rođeni moj, čekaj brata svog. Ponovićemo sve na lepšem mestu i smejati se kao nekada - napisao je on u opisu videa i dodao:

- Rođeno moje, neka ti je večna slava. Srce će mi pući od tuge.

1/5 Vidi galeriju Darko Lazić izašao ispred kapije, klelao kod umrlice i ponavlja jedno Foto: Kurir

Potresan oproštaj prijatelja

Smrt, brata Darka Lazića, Dragana Lazića, potresla je region. No, ništa se ne može meriti sa bolom i tugom koju sada oseća porodica mladog nastradalog Dragana, a i prijatelja koji se svakog dana opraštaju, od čoveka koji im je za života samo mamio osmehe i delio radost.

Najbolji drug Dragana Lazića, oglasio se na društvenoj mreži Instagram, fotografijama i opisom koji bi svakog rasplakao.

Prijatelj, poznat kao Rođa, potpuno je neutešan zbog preranog odlaska svog prijatelja. Na dan njegovog ispraćaja na večni počinak, on ne može da se pomiri sa tim da Dragana više nema, te na društvenim mrežama neprestano deli njihove najlepše uspomene.

- Bato, znaš koga gore treba da pozdraviš! I čuvaj bratu mesto za šankom kao u dobra, stara vremena. Voli te brat tvoj - napisao je neutešni prijatelj.

1/7 Vidi galeriju Sahrana brata Darka Lazića Foto: Ilija Ilić, Kurir, Kurir, Ilija Ilić

Kurir.rs