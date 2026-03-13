Slušaj vest

Dragan Lazić, stradao je na motoru 11.marta 2026. godine. Njegovi prijatelji i on iskoristili su lep i sunčan dan kako bi uživali u vožnji motora, čije je veliki ljubitelj bio pokojni Lazić.

Nažalost srećni trenuci i sunčan dan ubrzo su se pretvorili u mrkli mrak, jer je Dragan u sudaru sa automobilom, nastradao.

Njegovi prijatelji iz bajkerskog kluba, ne mire se sa činjenicom da su izgubili jednog člana, a na večni počinak odlučili su da ga isprate, tako što će njegov kovčeg pratiti kolona bajkera na motorima.

Desetine bajketa stiglo da isprati rodjenog brata Darka Lazica na vecni pocinak Izvor: MONDO/Đorđe Milošević

Danas u porodičnoj kući u Brestaču svaki trenutak je bolan i izaziva tugu kako među prisutnima, tako i u javnosti. Darka je potpuno slomio trenutak kada su prijatelji stradalog Dragana doneli njegov štap za pecanje, čega je takođe bio veliki ljubitelj, a trenutak kada se pojavila nepregledna kolona bajkera, potpuno je slomio sve.

Neutešni brat, kada je video kolonu bajkera, zajecao i izgovarao: Ode mi brat, ode duša mojqa. Šta ću ja sad? Nema meni više života - jecao je Darko.

1/9 Vidi galeriju Bajkeri na motorima došli na sahranu Dragana Lazića Foto: Ilija Ilić

Supruga nema od bola

Supruga Dragana Lazića, Ivana, na dan njegove sahrane nema je od tuge i bola. Ona je od trenutka kada je saznala da je izgubila životnog oslonca, potpuno utučena, bleda, neutešna. Njena tuga je neopisiva, a gotovo sve vreme provodi pored sanduka svog nastradalog supruga.

1/7 Vidi galeriju Sahrana brata Darka Lazića Foto: Ilija Ilić, Kurir, Kurir, Ilija Ilić

U jednom trenutku joj se slošilo, pa su je prijatelji izveli ispred kuće kako bi došla do vazduha.

Draganovu suprugu su odveli do kraja ulice, gde je ona stala na isto mesto na kojem je stajala i dan nakon što je saznala da je ostala bez supruga. Ona je i u četvrtak, 12. marta, prošetala do kraja ulice rano jutru, dan nakon pogibije.