MILICA PAVLOVIĆ STIGLA NA SAHRANU BRATA DARKA LAZIĆA: Kada je zagrlila kolegu, on zajecao (VIDEO)
Milica Pavlović, do nedavno je bila na odmoru u Indiji, ali je nakon saznanja za tragediju njenog kolege Darka Lazića, da je izgubio rođenog mlađeg brata, se sa kolegom Milanom Mitrovićem uputila se u Brestač kako bi bila uz svog kolegu u najtežim trenucima.
U crnini i bez šminke sa velikim naočarima došla je u porodični dom Lazića. Trenutak kada je zagrlila svog kolegu, a on zajecao, mnogi su teško podneli. Darko je u zagrljaju Milice, samo izgovorio: "Jao, ode duša moja mala", a pevačica ga je nemo grlila.
Iza Milice je bio red kolone ljudi koji je strpljivo čekao da zagrljajem i nekom rečenicom uteše neutešnu porodicu.
Nepregledna kolona bajkera
Dragan Lazić, stradao je na motoru 11.marta 2026. godine. Njegovi prijatelji i on iskoristili su lep i sunčan dan kako bi uživali u vožnji motora, čije je veliki ljubitelj bio pokojni Lazić.
Nažalost srećni trenuci i sunčan dan ubrzo su se pretvorili u mrkli mrak, jer je Dragan u sudaru sa automobilom, nastradao.
Njegovi prijatelji iz bajkerskog kluba, ne mire se sa činjenicom da su izgubili jednog člana, a na večni počinak odlučili su da ga isprate, tako što će njegov kovčeg pratiti kolona bajkera na motorima.
Supruga nema od bola
Supruga Dragana Lazića, Ivana, na dan njegove sahrane nema je od tuge i bola. Ona je od trenutka kada je saznala da je izgubila životnog oslonca, potpuno utučena, bleda, neutešna. Njena tuga je neopisiva, a gotovo sve vreme provodi pored sanduka svog nastradalog supruga
Kurir.rs