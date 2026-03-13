Slušaj vest

Dragan Lazić, brat Darka Lazića koji je tragično izgubio život u saobraćajnoj nesreći, danas će biti ispraćen na večni počinak.

Nakon smrti mladog momka, informacije i priče o njemu konstantno isplivavaju, a niko nema lošu reč za njega. A i kako bi. Dragan je voleo muziku, pecanje, motore, a kako tvrde svi oni kojima je pevao na slavljima, baš njegov osmeh i energija su ulepšavali su njihova veselja. Dragan je bio definitivno jedan od omiljenih pevača u narodu, ali nikad nije poželeo da bude deo javnog sveta, baš zbog toga što je znao kroz šta sve njegov brat prolazi.

Kako saznajemo, Darko Lazić je u jednom trenutku dok je pripremao da brata na dostojanstven način isprati svog brata, tražio da se sahrani sa mikrofonom

- Stavite mu mikrofon sa njim - kroz jecaje je rekao Darko.

1/5 Vidi galeriju Dragan Lazić sahranjen u Brestaču Foto: Antonio Ahel / Ata Images, Ilija Ilić, Ilija Ilić

Voleo i ribolov

Dragan Lazić, tragično je nastradao u saobraćajnoj nesreći 11.marta 2026. godine, nakon sudara sa automobilom na putu Valjevo - Šabac.

Dragan je voleo muziku i bavio se pevanjem, obožavao je i motore, a danas su njegovi prijatelji na dan njegove sahrane u kuću u Brestaču doneli i njegov štap za pecanje. Dragan je voleo da slobodne trenutke provodi kraj reke i uživa u pecanju.

Darko, kako se može videti na snimcima nakon što je video njegove prijatelje sa bratovim štapom za pecanje nije mogao da sakrije tugu i da ne zaplače.

Ovaj trenutak nije samo slomio Darka već i sve prisutne, koji su neutešni nakon gubitka čoveka koji im je mamio osmehe i bio podrška.

1/5 Vidi galeriju Darko Lazić izašao ispred kapije, klelao kod umrlice i ponavlja jedno Foto: Kurir

Voleo motore

Njegovi prijatelji iz bajkerskog kluba, ne mire se sa činjenicom da su izgubili jednog člana, a na večni počinak odlučili su da ga isprate, tako što će njegov kovčeg pratiti kolona bajkera na motorima.

Potresne scene možete pogledati OVDE

Neutešni brat, kada je video kolonu bajkera, zajecao i izgovarao: Ode mi brat, ode duša mojqa. Šta ću ja sad? Nema meni više života - jecao je Darko.

1/9 Vidi galeriju Bajkeri na motorima došli na sahranu Dragana Lazića Foto: Ilija Ilić