DARKO LAZIĆ TRAŽIO DA MU SE BRAT SAHRANI SA MIKROFONOM: Potresne reči brata odjeknule Brestačom
Dragan Lazić, brat Darka Lazića koji je tragično izgubio život u saobraćajnoj nesreći, danas će biti ispraćen na večni počinak.
Nakon smrti mladog momka, informacije i priče o njemu konstantno isplivavaju, a niko nema lošu reč za njega. A i kako bi. Dragan je voleo muziku, pecanje, motore, a kako tvrde svi oni kojima je pevao na slavljima, baš njegov osmeh i energija su ulepšavali su njihova veselja. Dragan je bio definitivno jedan od omiljenih pevača u narodu, ali nikad nije poželeo da bude deo javnog sveta, baš zbog toga što je znao kroz šta sve njegov brat prolazi.
Kako saznajemo, Darko Lazić je u jednom trenutku dok je pripremao da brata na dostojanstven način isprati svog brata, tražio da se sahrani sa mikrofonom
- Stavite mu mikrofon sa njim - kroz jecaje je rekao Darko.
Voleo i ribolov
Dragan Lazić, tragično je nastradao u saobraćajnoj nesreći 11.marta 2026. godine, nakon sudara sa automobilom na putu Valjevo - Šabac.
Dragan je voleo muziku i bavio se pevanjem, obožavao je i motore, a danas su njegovi prijatelji na dan njegove sahrane u kuću u Brestaču doneli i njegov štap za pecanje. Dragan je voleo da slobodne trenutke provodi kraj reke i uživa u pecanju.
Darko, kako se može videti na snimcima nakon što je video njegove prijatelje sa bratovim štapom za pecanje nije mogao da sakrije tugu i da ne zaplače.
Ovaj trenutak nije samo slomio Darka već i sve prisutne, koji su neutešni nakon gubitka čoveka koji im je mamio osmehe i bio podrška.
Voleo motore
Njegovi prijatelji iz bajkerskog kluba, ne mire se sa činjenicom da su izgubili jednog člana, a na večni počinak odlučili su da ga isprate, tako što će njegov kovčeg pratiti kolona bajkera na motorima.
Potresne scene možete pogledati OVDE
Neutešni brat, kada je video kolonu bajkera, zajecao i izgovarao: Ode mi brat, ode duša mojqa. Šta ću ja sad? Nema meni više života - jecao je Darko.
Kurir.rs