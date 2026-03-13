Slušaj vest

Aleksandra Prijović došla je da se poslednji put oprosti od Dragana Lazića, brata Darka Lazića. Pevačica se i na dan tragedije, u kojoj je Dragan izgubio život u saobraćajnoj nesreći pojavila u Darkovoj kući u Brestaču kako bi porodici izjavila saučešće.

Nemo prišli koloni

Na sahranu je došla sa kolegom Bobanom Rajovićem, njegovim sinom i menadžerom Blaškom. Njih četvoro nemo su prišli koloni u kojoj su stajali ljudi i bez reči čekali da zagrle Darka kako bi mu uputili reči utehe.

Prijovicka, Boban Rajovic i sin sa Blaskom Izvor: Kurir

Nakon njih u Brestač su stigli i Darkovi prijatelji Tamara Milutinović i Uroš Živković, koji su i dan ranije posetili neutešnu porodicu.

Foto: Kurir

Jauci odzvanjaju Brestačem

U Brestaču vladaju scene koje paraju srce. Darko neprestano plače, dok jecaji Draganove majke Branke i baka Milke paraju srca.

- Dete moje, ne da tebe tvoja baba iz kuće - jecala je baka Milka.

Tamara Milutinovic i Uros Zivkovic stigli kod Darka Lazica u Brestac Izvor: MONDO/Đorđe Milošević

Na stotine ljudi došlo je da se oprosti od Dragana i isprati ga na večni počinak. Veliki broj estradnih ličnosti je sve vreme uz Darka, a tu su i bajkeri, Draganovi i Darkovi prijatelji.

Udovica jedva stoji na nogama

Draganova udovica jedva stoji na nogama. U jednom momentu nju su prijateljice izvele iz kuće na vazduh, a potom je odvela do kraja ulice, na mesto na kojem je stajala i dan nakon tšto je ostala bez svog voljenog čoveka.

